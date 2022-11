La cronaca e il tabellino di Brescia-Bourg en Bresse 69-71, match valido per la quarta giornata dell’Eurocup 2022/2023 di basket. Al PalaLeonessa i padroni di casa combattono ma alla fine cedono alla forte squadra francese, unica ancora a punteggio pieno a questo punto della competizione. I 16 punti di Della Valle e i 14 di Massenburg non bastano per evitare la sconfitta, mentre tra i francesi Floyd con 22 punti è il miglior marcatore del match.

La cronaca – Floyd e Mike portano subito avanti Bourg en Bresse, con Brescia che sembra soffrire l’iniziativa dei francesi. La Leonessa riesce comunque a limitare i danni nel primo quarto, chiuso in svantaggio 16-20. Ancora Floyd però firma il parziale ospite in apertura di secondo quarto (20-28), ma stavolta Della Valle guida la rimonta di Brescia insieme a Cobbins. I padroni di casa arrivano a -2, per poi andare all’intervallo lungo in svantaggio 34-39.

Della Valle e Odiase tengono a contatto Brescia in avvio di terzo quarto, ma nella seconda parte del periodo Bourg en Bresse trova percentuali importanti dall’arco che permettono ai francesi di allungare fino al +12 (43-55). La Leonessa cerca di limitare i danni, così gli ultimi dieci minuti del match iniziano con Brescia sotto 47-58. Il quarto periodo vede in campo una difesa molto forte di Brescia, che prima accorcia e poi riapre completamente la partita negli ultimi due minuti. La tripla di Petrucelli vale il -1 sul 69-70, Floyd mette un libero su due e così Brescia si ritrova con cinque secondi rimasti e il possesso che vale il supplementare o addirittura la vittoria. Odiase purtroppo però sbaglia il tiro per l’overtime e così Bourg en Bresse festeggia la quarta vittoria in altrettanti incontri.