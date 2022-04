Basket, Eurocup 2021/2022: Virtus Bologna-Liektabelis 75-67, cronaca e tabellino ottavi di finale

by Antonio Sepe

Kyle Weems Foto: profilo ufficiale Facebook Virtus Bologna

La cronaca e il tabellino di Virtus Segafredo Bologna-Lietkabelis Panevezys, sfida valida come ottavi di finale di Eurocup 2021/2022 di basket. I padroni di casa conquistano meritatamente la vittoria per 75-67 e si qualificano per i quarti, dove ad attenderli ci sarà la sorprendente Ulm, vittoriosa contro Joventut Badalona. Il miglior realizzatore della serata, nonché migliore in campo, è Mam Jaiteh con 20 punti a referto.

La cronaca – Primo quarto altalenante, con la Virtus che va subito in svantaggio 2-8, ma grazie ad un parziale di 14-0 ribalta la situazione e conduce per 14-8. Con il passare dei minuti viene ristabilito l’equilibrio e dopo i primi 10′ la squadra di casa ha soli 4 punti di vantaggio. Nella seconda frazione Bologna parte forte e, nel segno di Hervey e Belinelli, ma soprattutto Sampson, assapora la doppia cifra di vantaggio. Gli ospiti però non mollano e accorciano le distanze, recuperando progressivamente lo svantaggio. All’intervallo lungo la squadra di Scariolo dovrebbe accontentarsi di un misero +2 se non fosse per la tripla capolavoro di Teodosic proprio sulla sirena.

Nella ripresa si sbloccano sia Hackett che Shengelia, mentre la garanzia si chiama Mam Jaiteh, migliore in campo per distacco. Il terzo quarto è però una sorta di periodo di transizione, in quanto le due squadre avanzano punto a punto e nessuna delle due riesce a piazzare un allungo significativo. Seppur di pochi punti, in vantaggio c’è sempre la Virtus, che nel parziale finale si difende al meglio e tiene a debita distanza gli avversari. La tripla del +9 di Kyle Weems mette in discesa la strada delle vu nere, molto ordinate anche nei minuti finali e nei momenti più delicati. Alla fine sono proprio loro ad imporsi, qualificandosi per i quarti di finale.

Il tabellino

Virtus Bologna:

Jaiteh 20, Weems 13, Sampson 11, Belinelli 8, Shengelia 7, Hackett 6, Teodosic 5, Hervey 5, Pajola 0, Mannion 0, Tessitori 0, Alibegovic N.E.

Liektabelis: Radicevic 12, Orelik 12, Maldunas 10, Kalaitzakis 8, Lipkevicius 8, Gagic 7, D. Giedraitis 5, Zemaitis 5, Berzins 0, Vasiliauskas 0, K. Giedraitis 0, Vaiciunas 0.