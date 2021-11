Basket, Eurocup 2021/2022: Trento ancora ko, Boulogne vince 93-80. Cronaca e tabellino

by Daniele Forsinetti

Aquila Basket Trento Stemma

Il Boulogne Metropolitans 82 supera 93-80 la Dolomiti Energia Trento nel match valevole per la quarta giornata dell’Eurocup 2021/2022 di basket ed infligge la quarta sconfitta consecutiva alla formazione italiana. Il miglior marcatore della partita è Reynolds con 18 punti, mentre Cummings si ferma a quota 17.

La formazione ospite mette a referto i primi quatto punti della partita con Jonathan Willams e Wesley Saunders, ma ben presto i francesi salgono in cattedra prendendo in mano le redini del gioco. Will Cummings e Tomer Ginat sono gli assoluti protagonisti del primo quarto, chiuso 26-20 a favore dei padroni di casa. Nel secondo parziale la squadra italiana reagisce ottimamente, tanto da trovare il sorpasso sul 28-30 con il canestro di Cameron Reynolds. La battaglia resta serratissima, infatti, le due compagini danno vita ad un’incredibile serie di sorpassi e contro-sorpassi, che alla fine premia la Dolomiti Energia: si va a riposo sul punteggio di 41-42.

Nella ripresa Trento riesce ad impensierire i rivali, ma la sfuriata dei bianconeri non dura molto, infatti Boulogne mette a referto un importante break di dieci punti (23-13), che vale un consistente allungo alla fine del terzo quarto (64-55). Reynolds, Caroline e Saunders tengono a galla i trentini nel momento più difficile della partita regalando una speranza ai loro tifosi per gli ultimi minuti di gioco. I transalpini, dal loro canto, mantengono il controllo della gara e, nonostante i ripetuti assalti di Trento, restano ampiamente in vantaggio portando a casa il successo mediante lo score di 93-80.

IL TABELLINO

BOULOGNE-TRENTO 93-80 (26-20; 15-22; 23-13; 29-25)

BOULOGNE: Moulare 0, Cummings 17, Hornsby 10, Konate 5, Michineau 11, Halilovic 9, Ho-You-Fat 0, Boungou-Colo 5, Hunter 11, Ginat 11, Mcrae 14, Yomi 0.

TRENTO: Bradford 6, Williams 16, Reynolds 18, Conti 2; Forray 0, Flaccadori 6, Saunders 11, Mezzanotte 8, Ladurner 0, Caroline 13, Rudovic 0.