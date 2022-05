Basket, Eurocup 2021/2022: la Virtus Bologna sbanca Valencia e approda in finale

by Antonio Sepe

Marco Belinelli - Foto profilo ufficiale Facebook Virtus Bologna

La cronaca e il tabellino di Valencia Basket-Virtus Segafredo Bologna, semifinale di Eurocup 2021/2022 di basket. La formazione di coach Scariolo s’impone con il punteggio di 83-73 e si qualifica per la finale, dove sfiderà i turchi del Bursaspor. Grande prova delle vu nere, che disputano un ottimo primo tempo, salvo poi rallentare nel terzo parziale prima dello sprint decisivo nel finale. Shengelia miglior realizzatore della gara con 15 punti, ma i giocatori virtussini in doppia cifra sono ben quattro. La Virtus Bologna si porta dunque ad una sola vittoria dal disputare l’Eurolega nella prossima stagione, traguardo molto ambito e a lungo inseguito. Ovviamente la situazione è da monitorare in quanto se dovessero venire escluse le squadre russe si potrebbero liberare dei posti. Fatto sta che un successo garantirebbe alle vu nere di prendere parte alla massima competizione europea.

CRONACA – Bologna parte bene e prova subito ad essere padrona del campo nel segno di Kyle Weems. Un parziale di 8-0 in favore degli spagnoli rimescola però le carte in tavola e la Virtus dà l’impressione di non essere in controllo della sfida. I minuti finali del quarto sono tuttavia caratterizzati da un contro parziale di 16-3 delle vu nere, che realizzano anche canestri di difficoltà notevole e chiudono la prima frazione avanti di 8 lunghezze. Nel secondo parziale è ancora la Virtus Bologna ad avere in mano il pallino del gioco ed a comandare nel punteggio. Finalmente si sblocca Jaiteh, mentre Weems e Belinelli si confermano ad alti livelli. Oltre alla profondità della panchina, l’arma in più delle vu nere è il georgiano Shengelia, che fa impazzire la difesa avversaria ed è grande protagonista con ben 12 punti. All’intervallo lungo, la squadra di Scariolo è avanti di 12.

Nella ripresa la Virtus Bologna cala ma per certi versi è inevitabile viste le fantastiche percentuali al tiro del primo tempo. Tuttavia 12 punti segnati in 10 minuti sono davvero pochi ed il Valencia ne approfitta per recuperare terreno. Gli spagnoli riescono a portarsi fino al -3, ma nel parziale decisivo la Virtus ritorna a carburare e caccia indietro gli avversari. Il merito è di un grande Belinelli, ma anche del cinismo di Hackett, che nel momento del bisogno manda a bersaglio una tripla di vitale importanza, sferrando di fatto il colpo del ko. Alla fine i ragazzi di Scariolo prevarranno con lo score di 83-73, garantendosi l’accesso alla finale.

TABELLINO 73-83

VALENCIA: Dimitrijevic 6, Claver 7, Puerto 0, Pradilla 0, Lopez-Arostegui 16, Ferrando N.E., Van Rossom 9, Tobey 4, Dubljevic 2, Hermansson 5, Rivero 17, Labeyrie 11.

VIRTUS BOLOGNA: Tessitori N.E., Cordinier 6, Mannion N.E., Belinelli 14, Pajola 0, Hervey 4, Jaiteh 6, Shengelia 15, Hackett 8, Sampson 10, Weems 8, Teodosic 12.