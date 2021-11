Basket, Eurocup 2021/2022: Dolomiti Energia Trentino-Lietkabelis Panevezys 61-77, cronaca e tabellino

by Christian Poliseno

Terza sconfitta di fila Eurocup 2021/2022 per Dolomiti Energia Trentino, che nella terza giornata del gruppo A si fa superare per 61-77 dai lituani del Lietkabelis Panevezys. Una prestazione non proprio convincente per le aquile, che perdono una gara dove mai erano passati in vantaggio. Grande prestazione per Kalaitzakis, che con i suoi 20 punti è il man of the match: bene però anche Williams, che ne mette a referto 18.

LA CRONACA DEL MATCH

LA CRONACA – Fin dai primi minuti appare evidente come i ritmi alti del Lietkabelis possano essere indigesti per la Trento, a cui non basta il buon inizio di Reynolds per riuscire a tenere il passo dei lituani. Le tante palle perse condannano Trento a chiudere il primo quarto sul 12-24, un trend però ribaltato nel secondo periodo in cui i padroni di casa si riavvicinano, fino a toccare il pareggio, ma finendo la metà gara sul 34-38. Al rientro in campo Trento non conferma il cambio di passo, soprattutto in attacco, con soli 15 punti messi a segno. Alla fine è una disfatta per Trento. Il risultato finale è di 61-77.

TABELLINO

Dolomiti Energia Trentino: Bradford 6, Williams 18, Reynolds 13, Conti 0, Forray 0, Floccadori 9, Saunders 7, Mezzanotte 2, Ladurner 0, Caroline 6.

Lietkabelis Panevezys: Vaiciunas 0, Radicevic 4, Kalaitzakis 20, Giedraitis 0, Lipkevicius 10, Maldunas 7, Zemaitis 9, Berzins 2, Orelik 14, Vasiliauskas 0, Gagic 0.