Eurocup 2022/2023: seconda vittoria stagionale per Trento, 85-80 contro Amburgo

Trento batte Amburgo 85-80 nell’ottava giornata di Eurocup 2022/2023. Seconda vittoria in tre partite per la squadra di Molin, seconda in casa dopo il successo a sorpresa contro Gran Canaria di due settimane fa. Udom e Flaccadori trascinano i padroni di casa con 16 e 15 punti, a cui Flaccadori aggiunge 5 rimbalzi e 7 assist. Non bastano i 21 punti di Woodard ad Amburgo per evitare la quinta sconfitta in Eurocup. Trento si avvicina in classifica proprio alla squadra tedesca. 2 vittorie e 6 sconfitte per i ragazzi di Molin.

Nel primo quarto Trento allunga subito con un parziale di 7-0 nei primi minuti. La squadra di Molin cala di attenzione e subisce il recupero immediato di Amburgo, che conquista i successivi 9 punti portandosi in vantaggio. Si procede punto a punto con il primo periodo che si conclude 16-20. Bene Grazulis con 4 punti a cui risponde Woodard che, con 11 punti, trascina Amburgo al vantaggio momentaneo.

Secondo quarto combattuto con Trento che si riavvicina andando in vantaggio in due occasioni. Amburgo resiste al rientro della squadra di Molin e va all’intervallo lungo avanti di un solo punto 41-42. Bene Conti e Udom, che con 6 punti a testa si caricano sulle spalle la squadra italiana. Continua a macinare punti Woodard, 16 a metà partita, che tiene a galla gli ospiti.

Partita equilibrata anche nel terzo quarto. Continui cambi di leadership con entrambe le squadre che si trovano prima avanti e poi indietro nel punteggio. Trento va più volte in vantaggio per poi puntualmente farsi recuperare da Amburgo. Nel finale la squadra di Molin trova il massimo vantaggio, dopo il break iniziale di 7-0, sul 64-60 andando al quarto quarto sopra di 4. Bene Flaccadori, Conti e Udom, con 12 e 11 punti, che aiutano Trento a portarsi in vantaggio. Miglior marcatore del quarto Samar, dalla panchina di Amburgo, con 8 punti.

Trento trova lo spunto nel quarto quarto per allungare quasi definitivamente a 5 minuti dalla fine sul 77-70, eguagliando il massimo vantaggio di inizio partita. La squadra di Molin regge agli assalti finali di Amburgo trovando il secondo successo stagionale in Eurocup con il risultato di 85 a 80.