Brescia-Sassari, playoff Serie A1 2021/2022: programma, orari e tv della serie

by Andrea Bellini

Amedeo Della Valle - Foto: profilo ufficiale Facebook Brescia

Il programma, gli orari e come vedere in diretta tv Germani Brescia-Banco di Sardegna Sassari, serie valida per i quarti di finale dei playoff della Serie A1 di basket. A sfidarsi sono la terza e la sesta forza della regular season. Gli uomini di coach Magro hanno scritto la storia di questa regular season, infilando 14 vittorie consecutive tra dicembre e aprile, passando dall’11esima posizione alla terza, che poi non ha più mollato; da tenere d’occhio ovviamente il duo Amedeo Della Valle-Nazareth Mitrou-Long, che hanno medie da oltre 15 punti a partita. Occhio però alla formazione di coach Bucchi, che con il secondo attacco e la terza media assist del campionato e un finale di stagione di alto livello, si candida come scheggia impazzita della post season: è anche la sfida tra due veterano come David Moss e David Logan, con quest’ultimo che ha preso per mano i sardi formando con Bilan, Bendzius e Robinson un quartetto letale. Ecco quindi il programma della serie.

RISULTATI e PROGRAMMA COMPLETO

COMPOSIZIONE TABELLONI

GARA-1

Lunedì 16 maggio

Ore 20:45 – Germani Brescia – Banco di Sardegna Sassari (Rai Sport HD, Discovery +)

GARA-2

Mercoledì 18 maggio

Ore 20:30 – Germani Brescia – Banco di Sardegna Sassari (Eurosport 2, Discovery +)

GARA-3

Venerdì 20 maggio

Ore 20:45 – Banco di Sardegna Sassari – Germani Brescia (Rai Sport HD, Discovery +)

GARA-4 (eventuale – orari da definire)

Domenica 22 maggio

Banco di Sardegna Sassari – Germani Brescia

GARA-5 (eventuale – orari da definire)

Martedì 24 maggio

Germani Brescia – Banco di Sardegna Sassari