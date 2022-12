Basketball Champions League 2022/23: sconfitta per Sassari, Digione vince 72-85

72-85 nel match tra Dinamo BDS Sassari e Jda Bourgogne Dijon, partita valida per la quinta giornata di Basketball Champions League 2022/23. Grande vittoria dunque per Digione al Palaserradimigni, che permette agli ospiti di salire a quota 8 punti nel gruppo G.

La cronaca

In avvio di partita Sassari prova a partire forte, imponendo agli avversari un ritmo elevato in campo. I sardi infatti, trascinati da Stephens e Bendzius, tentano più volte la fuga nel punteggio, senza però riuscirci con grandi risultati. Gli ospiti infatti, soprattutto grazie alle triple di Holston, rimangono a contatto per tutto il periodo, senza mai staccarsi moltissimo da Sassari. Il primo quarto si conclude così sul punteggio di 26-22. Nel secondo quarto il copione del match non cambia, con grande equilibrio in campo tra le due squadre. Tra i padroni di casa il più ispirato al tiro è Diop, con alcuni canestri importanti realizzati, mentre tra gli ospiti ci pensa McDuffie, che a metà periodo porta avanti i suoi nel punteggio. Digione così con il passare dei minuti allunga e, con diversi canestri di Ware, chiude all’intervallo sul 36-43.

Dopo l’intervallo lungo Sassari parte forte, con grande voglia di recuperare lo svantaggio accumulato in precedenza. Grazie alle triple di Kruslin e Robinson così, dopo 5 minuti di gioco, Sassari raggiunge la parità e si riporta in partita. Digione tuttavia, dopo un inizio difficile, riprende a macinare punti nella seconda parte di periodo, con un ispirato McDuffie in avanti. Il terzo quarto si conclude così sul 56-70. Nell’ultimo quarto Sassari tenta il recupero finale su Digione, con i punti di Jones e Bendzius. Gli ospiti però non si lasciano prendere dalla fretta e mantengono il vantaggio, precedentemente accumulato. Tra i più ispirati in attacco ci sono McDuffie e Ware, capaci di trascinare i suoi alla vittoria finale. Il match infatti si conclude sul punteggio di 72-85 in favore di Digione.