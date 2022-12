Basketball Champions League 2022/23: Sassari batte l’Unicaja, ma non basta per la qualificazione

82-92 nel match tra Unicaja e Dinamo BDS Sassari, partita valida per la sesta giornata di Basketball Champions League 2022/23. Una vittoria prestigiosa dunque per la Dinamo Sassari al Palacio de Deportes Jose Maria Martin Carpena, che permette ai sardi di salire al secondo posto in classifica nel gruppo G con otto punti. Tuttavia, in virtù del successo del Paok contro Dijon, Sassari è eliminata, non riuscendo a raggiungere la terza posizione utile per accedere allo spareggio playoff.

RIVIVI IL LIVE SU SPORTFACE

La cronaca

In avvio di partita l’Unicaja parte a ritmi davvero elevati, cercando subito di staccare Sassari nel punteggio. I sardi infatti fanno fatica a stare dietro all’intensità degli spagnoli e trovano diverse difficoltà a canestro. Dopo soli 5 minuti di gioco, dunque, l’Unicaja si trova sul +10, con uno scatenato Barreiro soprattutto dall’arco. Nel finale del primo quarto Sassari prova una piccola reazione, con i punti di Krusiln, ma il primo periodo si conclude sul 28-21. Il secondo periodo ricalca molto l’andamento del primo, con l’Unicaja a comandare e Sassari che prova a non perdere troppo terreno dagli avversari. I padroni di casa non abbassano quasi mai il ritmo, trascinati da un ottimo Dedovic, e raggiungono il massimo vantaggio sul +15 a quattro minuti dalla fine del periodo. Da questo momento Sassari ha uno scatto d’orgoglio e recupera alcuni punti, con il solito Kruslin, andando negli spogliatoi sotto 50-39.

Dopo l’intervallo lungo l’Unicaja entra in campo sempre molto decisa e precisa a canestro, dando poche possibilità di rimonta a Sassari. I sardi tuttavia sono bravi a non arrendersi, senza mai staccarsi eccessivamente nel punteggio con un ottimo Robinson al tiro. Dopo cinque minuti di gioco, infatti, l’Unicaja attraversa un periodo di difficoltà a canestro, permettendo a Sassari di approfittarne. La compagine sarda così, trascinata da un ottimo Jones in area, si porta fino al -1 e a due dalle fine pareggia. Il terzo periodo però si conclude così sul punteggio di 70-63, per via di un parizale di 7-0 nel finale degli spagnoli. Nell’ultimo quarto però Sassari entra in campo con grande voglia di rimonta, realizzando un 9-0 di parziale nel corso dei primi quattro minuti di gioco. Dowe e Robinson sono gli assoluti protagonisti del recupero sardo, portando la propria squadra avanti nel punteggio. Il finale così è ricco di emozioni e ribaltamenti di fronte, con un Robinson precisissimo a canestro per Sassari. I sardi così realizzano diversi punti nel finale e vincono il match con il punteggio di 82-92.