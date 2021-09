Basket, Varese-Sassari oggi in tv: orario e diretta streaming Supercoppa 2021

by Andrea Bellini

Giancarlo Ferrero, Varese 2018-2019 - Foto "fiba.basketball"

L’orario e come vedere Openjobmetis Varese-Banco di Sardegna Sassari, sfida valida per la terza giornata del girone B della Supercoppa 2021 di basket. All’Enerxenia Arena, i padroni di casa cercheranno riscatto dopo la sconfitta contro Cremona, mentre gli ospiti inseguono la seconda vittoria all’insegna della continuità dopo il successo all’esordio. Chi avrà la meglio? Per scoprirlo, l’appuntamento è fissato per le ore 19:00 di questa sera, mercoledì 8 settembre. La diretta streaming è affidata, previo abbonamento, a Discovery + ed Eurosport Player. In alternativa, Sportface vi terrà compagnia con aggiornamenti in diretta e commenti post partita.

