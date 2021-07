Basket, Umana Reyer Venezia: ufficiale l’arrivo di Sanders da Trento

by Sofia Cioli

Stefano Tonut, Reyer Venezia 2018-2019 - Foto "championsleague.basketball"

Victor Sanders è il nuovo acquisto dell’Umana Reyer Venezia. L’americano, nato a Portland il 16 febbraio 1995, ha militato l’ultima stagione nella Dolomiti Energia Trentino disputando 31 incontri tra regular season e playoff in Serie A (media 9,8 punti, 2,3 assist e 2,2 rimbalzi), 16 in EuroCup e sei in SuperCoppa italiana. Prima di trasferirsi in Europa, ad Aversa, Sanders ha disputato nell’estate 2018 la Summer League con i Denver Nuggets.