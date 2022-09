Basket, Trofeo d’Abruzzo 2022: trionfo Bayern Monaco, Aek Atene battuto in finale

È l’F.C. Bayern Monaco ad aggiudicarsi con pieno merito il “Trofeo d’Abruzzo”. I biancorossi bavaresi superano nella finalissima del PalaScapriano l’Aek Atene 76-59, creando il break decisivo ad inizio secondo parziale grazie alle giocate del trio Winston, Jaramaz, Lucic e successivamente gestendo senza apprensioni il ritorno del team ellenico. In serata riconoscimenti per l’ex arbitro internazionale e attuale Commissioner del Comitato Italiano Arbitri Luigi Lamonica con un premio alla carriera, al campionissimo Super Mario Boni, primo ed unico giocatore nella storia della FIP a raggiungere la soglia dei ventimila punti in carriera e, infine, ai coach Franco Gramenzi e Andrea Capobianco per il loro splendido passato in biancorosso.

IL TABELLINO

FC BAYERN MONACO

Winston 20, Hunter 2, Jaramaz 20, Lucic 12, George 0, Zipser 2, Wimberg 3, Rubit 2, Wulff 0, Sisko 2, Milosavljevic 5, Gillespie 8.

Coach: Trinchieri

AEK ATENE

Frazier 6, Petrompoulos 0, Xanthopoulos 0, Mcgriff 1, Filippakos 2, Persidis 8, Madsen 10, Mavroeidis 3, Papadakis 11, Williams 12, Mitchell 6, Strelnieks n.e.

Coach: Kantzouris.

Parziali: 19-21, 45-31, 61-44, 76-59.

Note: Uscito per 5 falli: Gillespie