Basket, Trento pianterà un albero per ogni tripla segnata

La Dolomiti Energia Trento continua a distinguersi per la sua attenzione all’ambiente. L’ultima iniziativa annunciata si chiama “A Tree for a Three”, con cui l’Aquila si impegna a piantare un albero sul monte Bondone per ogni tripla realizzata nel corso della stagione. Un’iniziativa di certo non isolata, come spiega il club tramite una nota: “il progetto si lega a doppio filo con altri ambiti del variegato mondo di Aquila basket. Infatti, verrà piantato un albero anche per ogni bambino delle scuole primarie di Trento che aderiranno al progetto Eagle Chicks. Gli alunni durante l’anno scolastico, oltre alle attività su pallacanestro e scuola di tifo proposte dal club bianconero e dal responsabile organizzativo della Dolomiti Energia Basketball Academy Luca Lechthaler, riceveranno la visita di un esperto della Forestale che terrà delle lezioni all’interno delle classi. A maggio è previsto un coinvolgente momento in cui tutti i bambini coinvolti si recheranno sul monte Bondone per la piantumazione”.

Tutto questo, poi, avrà come fulcro la Giornata mondiale della terra, il 22 aprile. Quel giorno, “i giocatori bianconeri come ormai di consueto in occasione del match interno del 19 aprile vestiranno delle speciali maglie da gioco, che al termine dell’incontro saranno messe all’asta di beneficenza. Il ricavato servirà a sostenere il progetto Trentino Tree Agreement, la raccolta fondi gestita dalla Provincia autonoma di Trento per ripristinare i boschi andati distrutti in seguito all’anomala ondata di maltempo di fine ottobre 2018”.