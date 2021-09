Basket, Tortona-Trento oggi in tv: orario e diretta streaming Supercoppa 2021

by Andrea Bellini

Supercoppa Serie A1 basket Logo 2021

Tutto pronto per Bertram Derthona Tortona-Dolomiti Energia Trentino, sfida valida per la terza giornata del girone D della Supercoppa 2021 di basket. I padroni di casa fanno il loro debutto stagionale al PalaFerraris dopo la sorprendente, quanto meritata, vittoria contro Trieste. Di fronte, la formazione che contro Trieste ha perso nella prima giornata, in cerca quindi di riscatto. La palla a due è fissata per le ore 21:00 di questa sera, mercoledì 8 settembre. La diretta streaming è affidata, previo abbonamento, a Discovery + ed Eurosport Player. In alternativa, Sportface vi terrà compagnia con aggiornamenti in diretta e commenti post partita.

SEGUI LA DIRETTA TESTUALE

SUPERCOPPA 2021: RISULTATI E CLASSIFICHE

PROGRAMMA COMPLETO: CALENDARIO E TV DI TUTTE LE PARTITE

SUPERCOPPA 2021: IL REGOLAMENTO, TUTTO QUELLO CHE C’È DA SAPERE

SUPERCOPPA 2021: IL CALENDARIO DEI QUARTI DI FINALE

SUPERCOPPA 2021: L’ALBO D’ORO DELLA COMPETIZIONE