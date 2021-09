Basket, Supercoppa 2021: Venezia rimonta Reggio Emilia 75-71, cronaca e tabellino

by Daniele Forsinetti

Stefano Tonut, Reyer Venezia 2018-2019 - Foto "championsleague.basketball"

L’Umana Reyer Venezia supera 75-71 l’Unahotels Reggio Emilia nel match valevole per la seconda giornata della fase a gironi della Supercoppa 2021 di basket e consolida il primato nel proprio raggruppamento. I migliori marcatori della partita sono Olisevicius e Thompson con 18 punti.

La formazione ospite si presenta subito con una grande tripla piazzata da Phillip, autore di un ottimo avvio di partita con 8 punti in soli tre minuti. I padroni di casa, però, non restano a guardare e, nell’arco di pochi secondi, prendono in mano le redini del gioco costruendosi un massimo gap di una decina di punti: il primo quarto termina 24-15. Nel secondo parziale la Unahotels decide di cavalcare l’onda, continuando a macinare gioco e, trascinata da i sontuosi Olisevicius e Thompson, incrementano ulteriormente il proprio vantaggio. Venezia, dal suo canto, prova a limitare i danni per merito delle giocate di Watt, tanto da andare a riposto sotto di sole cinque lunghezze (40-35).

Nella ripresa la Umana Reyer parte bene portandosi a soli due punti dagli avversari, i quali però, nonostante le avversità, riescono sempre a restare avanti nello score. Reggio Emilia dimostra un’organizzazione migliore, soprattutto dal punto di vista difensivo, ma non si scrolla di dosso la pressione dei veneti, che restano aggrappati alla partita con le unghie e con i denti, chiudendo il terzo quarto a -1 (56-55). I primi minuti dell’ultimo parziale vedono Echodas firmare il sorpasso di Venezia, ma in men che non si dica Olisevicius restituisce il vantaggio agli emiliani. Il testa a testa tra le due compagini prosegue sino al suono della sirena, quando a festeggiare è Venezia, che si impone su Reggio Emilia con il punteggio di

IL TABELLINO

REGGIO EMILIA-VENEZIA 71-75 (24-15; 16-20; 16-20; 15-20)

REGGIO EMILIA: Hopkins 12, Crawford 4, Johnson 0, Thompson 18, Olisevicius 18, Candi 9, Baldi Rossi 3, Diouf 4, Bonacini 0, Strautnis 3.

VENEZIA: Tonut 11, Brooks 2, Watt 17, Phillip 11, Charalampopoulos 0, Sanders 7, Vitali 7, Denicolao 4, Daye 7, Mazzola 2, Echodas 7, Cerella 0.