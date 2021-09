Basket, Supercoppa 2021: Tortona supera Trento 81-72, cronaca e tabellino

by Daniele Forsinetti

Aquila Basket Trento Stemma

La Bertram Derthona Tortona batte 81-72 la Dolomiti Energia Trento nel match valevole per la terza giornata della fase a gironi della Supercoppa 2021 di basket e consolida il primato nel proprio raggruppamento. Il miglior marcatore della partita è Daum con 22 punti, davanti a Macura a quota 21.

L’avvio di partita è molto equilibrato con le due formazioni che faticano a prevalere l’una sull’altra, nonostante un piccolo tentativo di fuga da parte della squadra ospite. Il grande protagonista del primo quarto è Macura che, in virtù dei suoi 11 punti, mantiene la Bertram in scia ai trentini fissando il punteggio sul 21-23. Nel secondo parziale i piemontesi agguantano subito il pareggio, la Dolomiti Energia, dal suo canto, reagisce con due belle triple di Reynolds e Bradford, ma non riesce ad evitare il sorpasso e il successivo allungo degli avversari. Si torna negli spogliatoi sul punteggio di 44-27 a favore del club neo-promosso in Serie A.

Nella ripresa Tortona, forte dei sui sette punti di vantaggio, sembra riprendere da dove ha lasciato, ma Trento ha un sussulto d’orgoglio che le consente di ricucire incredibilmente il gap. La fiammata degli ospiti, però, è soltanto un’illusione poiché il club piemontese, grazie al trio composto da Macura, Daum e Mascolo, ristabilisce le distanze e chiude il terzo quarto sul +8 (64-56). Trento tenta il tutto per tutto nei minuti finali, che vedono un grande confronto a suon di triple tra Caroline e Macura, ma Tortona erige un muro difensivo quasi invalicabile e colpisce al momento giusto in fase offensiva, imponendosi con lo score di 81-72.

IL TABELLINO

TORTONA-TRENTO 81-72 (21-23; 23-14; 20-19; 17-16)

TORTONA: Macura 21, Cain 6, Filloy 2, Mascolo 16, Daum 22, Mobio 0, Severini 2, Cattapan 0, Tavernelli 2, Wright 7.

TRENTO: Caroline 16, Saunders 6, Flaccadori 11, Reynolds 12, Williams 6, Conti 0, Morina 0, Forray 4, Mezzanotte 5, Dell’anna 0, Ladurner 4, Bradford 8.