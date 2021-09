Basket, Supercoppa 2021: Tortona batte Trento 75-64, cronaca e tabellino

by Daniele Forsinetti

Aquila Basket Trento Stemma

La Bertram Derthona Tortona domina 75-64 la Dolomiti Energia Trento nel match valevole per l’ultima giornata della fase a gironi della Supercoppa 2021 di basket e chiude il proprio raggruppamento al primo posto. Il miglior marcatore è Caroline con 23 punti davanti a Daum che si ferma a quota 17.

RIVIVI IL LIVE DEL MATCH

SUPERCOPPA 2021: RISULTATI E CLASSIFICHE

PROGRAMMA COMPLETO: CALENDARIO E TV DI TUTTE LE PARTITE

SUPERCOPPA 2021: IL REGOLAMENTO, TUTTO QUELLO CHE C’È DA SAPERE

SUPERCOPPA 2021: IL CALENDARIO DEI QUARTI DI FINALE

SUPERCOPPA 2021: L’ALBO D’ORO DELLA COMPETIZIONE

I padroni di casa si rendono protagonisti di un buon avvio di partita portandosi subito sul 4-0, ma in men che non si dica arriva la replica della formazione piemontese che, grazie ad uno scatenato Cain, ribalta completamente la gara. Gli ospiti, infatti, chiudono il primo quarto avanti di ben dodici lunghezze con il clamoroso score di 4-16. Nel secondo parziale la Bertram Derthona continua a dominare la contesa lasciando ben poco margine di manovra agli avversari che, nonostante alcune buone giocate di Caroline e Flaccadori, cadono sotto i colpi di Tavernelli e compagni, andando a riposto sotto 26-39.

Nella ripresa Trento, trascinata da Reynolds e Caroline, si lancia in una importante offensiva che le consente di ricucire parzialmente il gap con i rivali. Tortona, dal suo canto, lascia l’iniziativa ai trentini, ma gestisce le energie in maniera oculata e, di fatto, perde un solo punto nel terzo quarto 19-18 (45-57). I padroni di casa tentano il tutto per tutto nei minuti finali, ma Tortona ha la vittoria in pugno, tant’è che porta a casa agevolmente un altro successo nella competizione imponendosi con il punteggio di 75-64.

IL TABELLINO

TRENTO-TORTONA 64-75 (4-16; 22-23; 19-18; 19-18)

TRENTO: Mezzanotte 2, Conti 0, Caroline 23, Flaccadori 6, Bradford 13, Morina 0, Saunders 6, Ladurner 2, Dell’Anna 0, Forray 0, Williams 0, Reynolds 12.

TORTONA: Mascolo 6, Severini 0, Cannon 6, Filloy 6, Wright 4, Sanders 6, Daum 17, Mobio 0, Cain 16, Macura 8, Rota 0, Tavernelli 6.