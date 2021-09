Basket, Supercoppa 2021: Sassari batte Varese 92-82, cronaca e tabellino

by Daniele Forsinetti

Jamel Mclean, Dinamo Sassari 2019-2020 - Foto "Championsleague.basketball"

Il Banco di Sardegna Sassari supera in rimonta 92-82 la Openjobmetis Varese nel match valevole per la terza giornata della fase a gironi della Supercoppa 2021 di basket e centra la sua seconda vittoria nella competizione. Il miglio marcatore della gara è Alessandro Gentile con 31 punti, seguito da Logan a quota 21.

RIVIVI IL LIVE DEL MATCH

SUPERCOPPA 2021: RISULTATI E CLASSIFICHE

PROGRAMMA COMPLETO: CALENDARIO E TV DI TUTTE LE PARTITE

SUPERCOPPA 2021: IL REGOLAMENTO, TUTTO QUELLO CHE C’È DA SAPERE

SUPERCOPPA 2021: IL CALENDARIO DEI QUARTI DI FINALE

SUPERCOPPA 2021: L’ALBO D’ORO DELLA COMPETIZIONE

I padroni di casa iniziano la partita subito con una bella tripla di Alessandro Gentile, per poi provare la prima fuga ai danni degli avversari. Questi ultimi, però, non sono dello stesso avviso, infatti, danno vita ad una battaglia punto su punto che si chiude sul 26-23 nel primo quarto. Nel secondo parziale sono gli ospiti a prendere in mano le redini della gara tant’è che, trascinati da uno strepitoso Logan che replica alle giocate di Alessandro Gentile, centrano il tanto agognato sorpasso. I lombardi, però, non mollano e restano incollati nello score andando a riposo sotto 45-47.

Nella ripresa Sassari, nonostante l’immediato pareggio dei rivali, riprende da dove aveva lasciato grazie all’ottimo ingresso di Clemmons, che realizza nove punti in meno di cinque minuti. Questa volta la Openjobmetis accusa il colpo e rischia di crollare sotto i colpi avversari, ma uno straordinario Alessandro Gentile tiene a galla i suoi, permettendo loro di giocarsi il tutto per tutto nell’ultimo quarto (67-74). Varese fa quel che può per tentare la rimonta, ma non riesce ad impedire ai sardi di prendere ulteriormente il largo, incrementando a dieci i punti di distacco. Sassari resta pienamente in controllo del match, gestisce la palla nei minuti finali e porta a casa un importante successo mediante il punteggio di 92-82.

IL TABELLINO

VARESE-SASSARI 82-92 (26-23; 19-24; 22-27; 15-18)

VARESE: Ferrero 9, Wilson 5, Beane 9, Sorokas 3, Gentile 31, Denicolao 2, Virginio 0, Lirbizzi 0, Egbunu 13, Caruso 0, Jones 10.

SASSARI: Clemmons 12, Gentile 6, Devecchi 0, Mekowulu 15, Treier 3, Logan 21, Battle 10, Chessa 0, Bendzius 12, Burnell 13, Gandini 0, Borra 0.