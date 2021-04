Basket, stop Brindisi: la Lega posticipa ultima giornata della regular season al 10 maggio

by Sofia Cioli

Mattia Udom - Foto Basketball.Championsleague

In seguito alla sospensione dell’attività dell’Happy Casa Brindisi per le troppe positività al Covid-19 rilevate all’interno del gruppo squadra, imposta dall’ATS locale, i club della Serie A si sono riuniti per parlare della situazione del calendario per quanto riguarda la parte finale della regular season. Tra le decisioni prese, c’è quella di posticipare l’ultima giornata a lunedì 10 maggio (inizialmente in programma domenica 2 maggio), mentre i quarti di finale dei play off si svolgeranno giovedì 13 maggio (invece di sabato 8 maggio).

In questo modo l’Happy Casa Brindisi ha la possibilità di recuperare le partite perse: tra queste Happy Casa Brindisi-Banco di Sardegna Sassari, inizialmente in programma il 28 aprile, si disputerà domenica 2 maggio, mentre Dolomiti Energia Trentino e Happy Casa Brindisi, in programma domenica 25 aprile, verrà rimandata a mercoledì 5 maggio.