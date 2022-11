Il girone rosso della Serie A2 2022/2023 di basket ha visto andare in scena due match nella serata odierna, rispettivamente per la quarta e settima giornata. Il primo incontro ha visto la vittoria di misura dell’Allianz Pazienza San Severo, che si è imposta per 76-77 sul campo della Staff Mantova al termine di una battaglia tiratissima. I padroni di casa si erano portati avanti con una grande prova difensiva nel terzo quarto, ma nel finale gli ospiti l’hanno spuntata con la tripla di Bogliardi a fil di sirena. Proprio quest’ultimo è stato il migliore di San Severo con 21 punti, rendendo vani i 29 punti messi a referto da Miles tra i padroni di casa.

SERIE A2: RISULTATI E CLASSIFICHE

Vittoria esterna anche nel secondo match di oggi, con l’Umana Chiusi che ha sbancato 76-86 il campo della Caffè Mokambo Chieti. Grande rimonta degli ospiti nell’ultimo quarto, con un parziale da 18-32 che ha messo in mostra i limiti della fase difensiva dei padroni di casa e ha ribaltato l’esito dell’incontro in quello che era un vero e proprio scontro diretto in zona retrocessione. 22 punti a testa per Bolpin e Medford, che hanno guidato Chiusi alla vittoria.