Basket, Serie A2 2022/2023: Vanoli Cremona dominante, Cantù si salva al supplementare contro la Stella Azzurra

Turno infrasettimanale per i due gironi di Serie A2 2022/2023 di basket, con dodici partite andate in scena. Cambia qualcosa in testa al girone Rosso, dove Pistoia ora non è più in compagnia di Udine, ma guida da sola la classifica. Nell’altro gruppo invece Vanoli Cremona e Cantù proseguono la loro regular season appaiate.

RISULTATI E CLASSIFICHE

In tesa al Girone Rosso Pistoia soffre, ma riesce ad avere meglio su Chieti e diventa leader in solitaria della classifica. Il punteggio recita 67-61 con 16 punti del solito Copeland. Gli abruzzesi, pur offrendo una buona prestazione, non riescono a smuovere la classifica e restano ultimi a quota quattro punti insieme a Ravenna, sconfitta in casa 71-78 da Mantova.

Tornando alle posizioni di vertice, ora sono in tre le dirette inseguitrici della squadra lombarda. Cento, che supera facilmente San Severo 82-65, Forlì che batte 86-76 Chiusi, e Udine che invece cade di misura (67-66) contro Cividale. I 29 punti di Thornton non bastano alla Fortitudo Bologna per espugnare Ferrara, dove i padroni di casa si impongono 94-91 recuperando sei punti di svantaggio nei minuti finali. Infine si interrompe la striscia di tre successi consecutivi di Nardò, che cede in casa 92-107 a Rimini, al terzo successo nelle ultime quattro uscite.

HDL Nardò – RivieraBanca Basket Rimini 92-107

OraSì Ravenna – Staff Mantova 71-78

Tramec Cento – Allianz Pazienza San Severo 82-65

Unieuro Forlì – Umana Chiusi 86-76

Tassi Group Ferrara – Fortitudo Kigili Bologna 94-91

Giorgio Tesi Group – Caffè Mokambo Chieti 67-61

UEB Gesteco Cividale – Apu Old Wild West Udine 67-66

Nel Girone Verde i 16 di Paul Eboua e i 15 di Alibegovic trascinano la Vanoli Cremona all’ennesima vittoria dominante di questa prima parte di stagione: contro Trapani finisce 97-54. Cantù suda le fatidiche sette camicie ma riesce all’overtime ad evitare una sconfitta che avrebbe avuto del clamoroso. Termina 87-83 il match contro la Stella Azzurra, che per qualche minuto durante il supplementare ha anche assaporato la possibilità di ottenere la prima vittoria in campionato. Invece un parziale di dodici a due da parte dei padroni di casa ha fatto svanire le speranze.

Tra le inseguitrici successo netto anche per Treviglio, che si impone in casa 97-68 su Monferrato, mentre Torino si blocca a Rieti, cedendo 86-81. Successo netto per Piacenza, 102-82 su Agrigento, mentre Latina ottiene la vittoria numero tre nelle ultime quattro imponendosi 84-81 sulla JuVi Cremona.

Vanoli Basket Cremona – 2B Control Trapani 97-54

UCC Assigeco Piacenza – Moncada Energy Agrigento 102-82

Gruppo Mascio Treviglio – Novipiù Monferrato Basket 97-68

Benacquista Assicurazioni Latina – Ferraroni Juvi Cremona 84-81

Acqua S. Bernardo Cantù – E-Gap Stella Azzurra Roma 87-83

Kienergia Rieti – Reale Mutua Torino 86-81