Basket, Serie A2 2022/2023: Udine a valanga su Ferrara, Cento ok contro Fortitudo Bologna

Si è chiusa la quattordicesima giornata della Serie A2 2022/2023 di basket. Udine si aggiudica con un perentorio 97-71 lo scontro diretto casalingo contro Ferrara, grazie alla forte accelerazione impressa nella fase centrale di partita, con il parziale, tra secondo e terzo quarto, di 57-21 a favore dell’Apu Old Wild West: Briscoe il più prolifico dei suoi con 21 punti, ma da sottolineare anche i 10 e 11 punti, rispettivamente, di Palumbo ed esposito dalla panchina. Sempre per quanto riguarda il Girone Rosso, successo esterno di Cento sul campo della Fortitudo Bologna. Tomassini protagonista assoluto con 34 punti, ispiratissimo dall’arco (8/12), a cui si aggiungono i 20 di Marks. Per la Kigili, che anche in questo caso soffre nel due quarti centrali, non basta la doppia doppia di Aradori (18 punti e 10 rimbalzi).

Spostandoci nel Girone Verde, Agrigento rispetta i pronostici e vince il derby di Sicilia con Trapani. Dopo un primo quarto da 10-18, Grande e Costi (25 e 17 punti) guidano la Moncada Energy alla rimonta che vale la seconda vittoria consecutiva nella Serie A2 di basket: termina 76-61. Match dai continui cambi di equilibri, infine, quello tra Latina e Casale Monferrato: i padroni di casa partono forte nel primo parziale, subendo la rimonta nella parte centrale di match. Ma con il 31-23 di parziale negli ultimi dieci minuti, arrivano altri due punti preziosi (93-86). Quattro i giocatori in doppia cifra (Lewis 21, Cicchetti 20, Rodriguez 14, Alipiev 10), mentre agli ospiti non bastano i 24 di Redivo e i 23 di Leggio, oltre alla doppia doppia firmata da Carver (12 punti e 13 rimbalzi).