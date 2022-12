Cremona chiama, Cantù risponde. Alla botta della Vanoli assestata alla Stella Azzurra Roma, neanche 24 ore dopo segue la medesima risposta da due punti dell’Acqua San Bernardo corsara a Latina (62-81): bottino pieno per le due capoliste, ancora insieme appassionatamente avvinghiate in testa a quota 18, nella doppia trasferta laziale.

LA CRONACA – Sesta vittoria di fila in scioltezza per la banda di Sacchetti, arrivata capitalizzando al massimo lo strapotere fisico di Hunt (18 punti), la manina fatata di Rogic (20) e anche la serata indecente al tiro da fuori (2/25 da 3) della Benacquista. Cantù sbanda solo per qualche minuto tra la fine del secondo quarto e l’inizio del terzo, ma prima e dopo è sempre in controllo della contesa. Già incanalato nel verso giusto per Cantù da due triple di fila di Nikolic e Da Ros, il primo quarto prosegue a senso unico. Scavato il solco anche grazie al lavoro prezioso di Rogic, Bucarelli e Baldi Rossi (+6), Dario Hunt (8 punti in 5’) allarga il divario fino al +10 (15-25). Con l’ex Roma e Fortitudo a fare il bello e il cattivo tempo nell’area pitturata, Latina non riesce a trovare nessun rimedio dal perimetro, spadellando un orrido 0/6 da tre per 13’. Sortilegio spezzato da Alipiev e, dopo altri sei tentativi a salve, dall’ex Parrillo: nel mezzo, però, c’è Cantù che si impantana da sola.

Due falli per il mattatore Hunt, altrettanti per il sostituto Pini e un bel po’ di errori di mira dei tiratori di Sacchetti (1/9 dai 6,75 nel secondo quarto): la sostanza è che, quasi per inerzia e nonostante un 11/36 non proprio da incorniciare dal campo, la Benacquista non affonda e si ritrova quasi incollata (32-36) all’intervallo. Fall e Cicchetti confezionano addirittura l’aggancio (36-36) al 32’, prima che ricomincino il personalissimo show di Hunt (4 punti di fila, una stoppata e un assist) e un prolungato tiro a bersaglio dalla lunga che non va mai a bersaglio degli esterni di Gramenzi (0/7 nel terzo quarto). Ci sarebbe la complicazione del terzo fallo di Hunt, seguito da quello di Pini, ma l’Acqua San Bernardo non si scompone: Rogic e Stefanelli griffano l’allungo che vale il +12 (46-58) al 30’. La partita, però, è già finita. Il quarto periodo è solo garbage time: Hunt esce per cinque falli, Rogic continua a metterla dentro, Latina a sparacchiare sul ferro e la piena canturina esonda, senza strafare, fino al +19 finale.

TABELLINO Benacquista Assicurazioni Latina – Acqua San Bernardo Cantù 62-81

Latina: Durante 4, Lewis 8, Donati ne, Parrillo 4, Cicchetti 10, Viglianisi 1, Fall 12, Rodriguez 5, Moretti 9, Alipiev 9. All. Gramenzi

Cantù: Stefanelli 10, Hunt 18, Baldi Rossi 4, Nikolic 7, Da Ros 3, Bucarelli 9, Pini, Severini 8, Berdini 2 Rogic 20. All. Sacchetti

Parziali: 16-25, 16-11. 14-22, 16-23

Arbitri: Bartoli, Morassutti, Marzo