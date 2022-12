Basket, Serie A2 2022/2023: il derby di Cremona va alla Vanoli, battuta 88-73 la JuVi Ferraroni

La Vanoli Basket Cremona batte con il punteggio di 88-73 la JuVi Ferraroni nel recupero della settima giornata del Gruppo Verde della Serie A2 2022/2023 di basket. Il derby di Cremona va ai ragazzi di Cavina, che mettono in discesa la gara grazie ad un ottimo secondo parziale. Dopo un primo quarto in cui si segna molto, la squadra di casa sale in cattedra e rifila agli avversari un 21-8 che indirizza il match. Nella ripresa la squadra di Crotti prova a ricucire lo svantaggio e ci riesce, ma vanifica tutto nel giro di pochi minuti. Basti pensare che nel terzo quarto si porta dal -13 alla parità (52-52) per poi tornare sul -13. Nell’ultimo parziale, la Vanoli amministra il vantaggio ed ottiene la vittoria, come da pronostico. Denegri e Nasello sono i migliori realizzatori della serata con 22 punti. Da segnalare la doppia doppia del camerunense Enoua con 14 punti e 13 rimbalzi.

