Basket, Serie A2 2022/2023: Cremona cade a Treviglio, Cantù comanda Girone Verde

Domenica piena di azione, per quanto riguarda la dodicesima giornata della Serie A2 2022/2023 di basket. Cambio di guardia importante nel Girone Verde, con Cantù che stacca Vanoli Cremona e si prende quindi la vetta solitaria della classifica, grazie alla vittoria su Torino (71-90) e alla contemporanea sconfitta sul campo di Treviglio per Denegri e compagni, ai quali non è bastato il tentativo di rimonta nel quarto quarto (64-61). Successo importante anche per Trapani, che batte 67-65 Latina e può respirare, salendo a quota 8. Sono ben tre le squadre in testa a pari punti nel Girone Rosso: Pistoia ha infatti perso contro Fortitudo Bologna, e si è fatta raggiungere a quota 18 da Forlì e Cento.

