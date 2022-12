Basket, Serie A2 2022/2023: Cantù vince e allunga in vetta, ok Pistoia e Forlì

L’Acqua S. Bernardo Cantù batte l’Urania Milano con il punteggio di 79-61 nella quattordicesima giornata della Serie A2 2022/2023 di basket. La squadra di casa sale a quota 24 punti e allunga in vetta alla classifica del Gruppo Verde in virtù della sconfitta della Vanoli Cremona, battuta per 85-66 da Piacenza. Vince invece l’altra squadra di Cremona, la Ferraroni Juvi, che supera di misura Rieti per 74-72 nello scontro in fondo alla classifica. Per quanto riguarda il Gruppo Rosso, invece, trionfano le capoliste Forlì e Pistoia. Sconfitte rispettivamente Mantova per 82-74 e Ravenna per 86-65. Vincono inoltre Chieti e Rimini.

