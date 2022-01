Basket, Serie A1 2021/2022: super Keene sorprende Venezia, Varese torna alla vittoria dopo due mesi

by Andrea Bellini

Alessandro Gentile - Varese - Foto: olimpiamilano.com

Openjobmetis Varese trova un’importantissima vittoria contro Umana Reyer Venezia, nella sfida valida per la 14esima giornata della Serie A1 2021/2022 di basket. I lagunari conducono un’ottima partita, attenta in difesa e discretamente buona in attacco, trovandosi a 13′ dalla fine sul 35-50. Ma un blackout della formazione di De Raffaele, unito ad un’incredibile prestazione di Keene, ribalta il risultato in favore dei padroni di casa, che non vincevano dalla sfida contro Tortona del 20 novembre scorso: termina 76-68 con 27 punti di Keene, il quale fa segnare un 6/8 (il 75%) da tre.

CRONACA – L’incontro parte bene per i lagunari con un immediato mini-parziale di 0-5, poi il primo quarto prosegue sui binari dell’equilibrio fino al canestro di Tonut in contropiede nel finale (14-19). I quattro punti consecutivi di Gentili in avvio di secondo quarto ricuciono lo strappo, ma Vitali segna il +6 (24-30). Nel finale di tempo, l’accelerata di Venezia con i canestri di Sanders, Echodas e Vitali sembra poter indirizzare il match (28-40). Per i lagunari, è incoraggiante anche il ritorno dall’intervallo lungo (si tocca il 35-50), ma dagli ultimi minuti del terzo quarto sale in cattedra Keene. Il numero 45 varesino inanella una serie strepitosa di triple tra il terzo quarto (che termina 49-57) e il quarto quarto, spaccando in due la partita e non lasciando possibilità di replica a Venezia, che come spesso è accaduto in questa prima parte di stagione incappa in un totale blackout che non permette agli uomini di De Raffaele di reagire. Il parziale di 27-11 negli ultimi 10′ è eloquente.