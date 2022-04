Basket, Serie A1 2021/2022: Sassari-Venezia 63-66, cronaca e tabellino

by Andrea Bellini

Stefano Tonut - Foto profilo ufficiale Facebook Venezia

La cronaca e il tabellino di Banco di Sardegna Sassari-Umana Reyer Venezia, valida per la 27esima giornata della Serie A1 2021/2022 di basket. Scontro diretto tra due squadre in forma e in piena zona playoff: conduce per gran parte Venezia ma i padroni di casa quasi sfiorano la rimonta, ma a vincere sono gli uomini di coach De Raffaele per 63-66.

LA PARTITA – L’incontro comincia con un bellissimo confronto tra Bendzius e Stone, che si dividono i primissimi punti del match (5-6). Un avvio che dà la sensazione che si possa assistere ad una gara ricca di punti, anche se così non sarà. Non manca però l’agonismo, grazie al quale Venezia costruisce un primo margine importante, ricucito dai cinque punti realizzati da Bendzius e Burnell (14-16 a fine primo quarto). Il secondo quarto è ancora a marca Reyer, con uno strappo importante segnato dai punti di De Nicolao, con Tonut che segna il canestro del +10, vantaggio che rimane fino a fine tempo (28-38).

Nella ripresa, la formazione sarda rientra con un nuovo spirito, e Venezia comincia a rivedere i vecchi fantasmi. Cinque punti immediati con la tripla di Logan e la schiacciata di Bendzius (33-38), e ancora Logan firma il -3 (39-42). Con un po’ di elastico nella parte centrale, e con molti errori al tiro da una parte e dall’altra, il punteggio alla mezz’ora recita 46-50. La squadra di casa ha rimesso in piedi la partita, e ha dalla sua anche la spinta del pubblico; la tripla di Robinson e i due punti di Bilan vogliono dire pareggio (53-53), e lo stesso Bilan firma il vantaggio dopo il fallo antisportivo di Cerella (61-60). Nel finale, però, esce l’orgoglio degli uomini di coach De Raffaele, e la tripla fallita da Logan all’ultimo secondo, dopo il 2/2 da tiro libero di Tonut, consegna la vittoria ai lagunari.

TABELLINO SASSARI-VENEZIA 63-66

SASSARI: 19 Bendzius, 15 Bilan, 12 Logan, 7 Robinson, 5 Burnell, 4 Gentile, 1 Treier

VENEZIA: 15 Stone, 15 Watt, 12 Tonut, 10 Cerella, 7 De Nicolao, 7 Brooks