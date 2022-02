Basket Serie A1 2021/2022, Reggio Emilia-Treviso 67-62: cronaca e tabellino

by Andrea Bellini

Andrea Cinciarini - Foto: pallacanestroreggiana.it

La cronaca e il tabellino di UNAHOTELS Reggio Emilia-Nutribullet Treviso Basket, valida per la 20esima giornata della Serie A1 2021/2022 di basket. Gli uomini di coach Caja confermano il buon momento di forma e agguantano la terza vittoria nelle ultime quattro, mentre gli ospiti non danno continuità alla vittoria contro Tortona: 67-62 il risultato finale.

LA PARTITA – Gli uomini di coach Caja entrano sul parquet di gioco con la giusta determinazione, e trovano subito un vantaggio consistente di sette punti (9-2). Un vantaggio forse considerato già rassicurante dai padroni di casa, che perdono due volte il possesso di palla in pochi secondi e subiscono il ritorno degli avversari (19-17). In avvio di secondo quarto, sono i veneti a portarsi in vantaggio, e anche in maniera importante, grazie alle triple di Chillo e Dimsa (23-29). Cinciarini suona la carica per i suoi, ma gli uomini di Menetti trovano un nuovo margine, di nuovo recuperato dall’UNAHOTELS nel finale di frazione (40-42).

La partita continua sui binari dell’equilibrio anche nel terzo quarto, con Treviso che trova un possesso pieno di vantaggio con Sims ma viene subito recuperato e sorpassato da Reggio Emilia (53-52). L’ultimo quarto si preannuncia avvincente, ma in realtà il risultato rimane in bilico soprattutto per i numerosi errori al tiro. Reggio Emilia riesce comunque ad allungare, toccando il +8 dopo il tap-in di Hopkins (62-54), e di fatto si tratta di un vantaggio che Treviso non riesce più a colmare.

TABELLINO REGGIO EMILIA-TREVISO (67-62)

REGGIO EMILIA: 18 Olisevicius, 12 Cinciarini, 8 Hopkins, 8 Johnson, 7 Crawford, 6 Strautins, 4 Diouf, 4 Thompson Jr.

TREVISO: 12 Dimsa, 12 Sokolowski, 10 Russell, 9 Jones, 6 Sims, 5 Chillo, 5 Bortolani, 3 Imbrò