Basket Serie A1 2021/2022, Pesaro-Treviso 105-108 OT1: cronaca e tabellino

by Andrea Bellini

Matteo Imbrò, Treviso 2017-2018 - Foto Archivio LNP

La cronaca e il tabellino di Carpegna Prosciutto Pesaro-Nutribullet Treviso Basket, valida per la 18esima giornata della Serie A1 2021/2022 di basket. Alla Vitrifrigo Arena va in scena una partita molto bella e combattute, tra due formazioni che, nonostante un momento non positivo in stagione, mettono in mostra un grande basket. Termina 105-108 dopo l’overtime a favore degli uomini di coach Menetti, con un Imbrò stratosferico, a sfiorare la tripla doppia (23 punti, 13 rimbalzi e 6 assist) e a trascinare una formazione ampiamente rimaneggiata con soli sei senior.

LA PARTITA – In avvio di partita, sono gli ospiti a trovare subito un vantaggio molto importante grazie a triple importanti realizzate da Bortolani e Sokolowski; poi Jones da tiro libero fa segnare il primo +10 (17-27). In avvio di secondo quarto, arriva anche il +13 dopo l’errore di Moretti (22-35), ma a questo punto i padroni di casa trovano una splendida rimonta trascinati dalle triple di Lamb e in generale ad un buon momento offensivo, fino al 40-40. Treviso riprende margine nel finale di primo tempo (chiuso 43-47), e tra secondo e terzo quarto i veneti costruiscono un parziale di 0-11. È lo strappo decisivo nel match? Assolutamente no, perché Pesaro risponde con un immediato contro-parziale di 7-0, complice qualche errore di troppo al tiro per Treviso.

La partita è aperta, con due squadre efficaci in attacco e capaci di costruire trame interessanti, mostrando anche grande efficacia da tre, soprattutto i padroni di casa. Pesaro sembra trovare un po’ di margine a metà parziale, ma Sokolowski favorisce il nuovo controsorpasso con una tripla e un assist (82-83). Pesaro riesce nuovamente a mettere il naso avanti, ma la tripla complicatissima realizzata da Imbrò a 10″ dal termine manda le squadre all’overtime (92-92).

Nel tempo supplementare, Treviso, complice anche l’uscita di scena di Tyrique Jones per aver commesso cinque falli, trova un parziale di 0-8, che ancora, però, non vale la messa in ghiaccio della partita. Una tripla da lontanissimo di Imbrò mantiene Pesaro a distanza, ma Larson trova il gioco da tre dopo un ingenuo fallo di Bortolani. Con uno svantaggio di tre punti e 10″ da giocare, Pesaro clamorosamente non prova la tripla, ma con Delfino va alla ricerca dei due punti, tra l’altro falliti in appoggio al tabellone.

TABELLINO PESARO-TREVISO 105-108 OT1

PESARO: 27 Lamb, 14 Larson, 14 Moretti, 13 Delfino, 12 Zanotti, 8 T. Jones, 6 Sanford, 5 Camara, 3 Tambone, 3 Demetrio

TREVISO: 23 Imbrò, 23 Bortolani, 22 A. Jones, 21 Sokolowski, 11 Jurkatamm, 8 Chillo