Basket Serie A1, Brescia-Trieste 87-76: cronaca e tabellino

by Andrea Bellini

Pallone Basket - Serie A1 - Foto: olimpiamilano.com

Germani Brescia non si ferma più: contro Allianz Pallacanestro Trieste, nella sfida valida per la 20esima giornata della Serie A1 2021/2022 di basket, arriva l’ottava vittoria consecutiva. Una vittoria che a metà secondo quarto sembrava quasi impossibile, con i friulani che avevano dimostrato grande efficacia al tiro. Ma gli uomini di coach Magro vengono trascinati alla vittoria da Della Valle, e consolidano il terzo posto in classifica: 87-76 il risultato finale.

LA PARTITA – Le due squadre cominciano ben presto a stuzzicarsi da sotto canestro, con Trieste che trova un allungo con Banks (10-15). Gli ospiti dimostrano alte quanto insolite percentuali al tiro, con altre due triple di Banks e quella di Campogrande, limitate parzialmente dai quattro punti consecutivi di Cobbins, a chiudere il primo quarto (16-28). La prima frazione vede Trieste chiudere con un 8/8 da due e un 4/11 da tre, con Banks già a 15 punti. Ma il secondo quarto è già più “normale” e in linea con i numeri della stagione delle due squadre fin qua. Dopo la tripla di Grazulis e il +18 toccato da Trieste, infatti, la formazione di coach Ciani si blocca e fa fatica a segnare. Dall’altra parte, nonostante un Mitrou-Long impalpabile (0 punti nei primi 20′), è il solito Amedeo Della Valle a illuminare il gioco dei lombardi. Brescia cerca e trova molti punti arrivando fin sotto canestro, con Della Valle che raggiunge presto la doppia cifra e serve dietro la schiena la palla a Moore che trova la prima tripla dei suoi negli ultimi secondi del primo tempo (41-42).

Nel secondo tempo, non cambia l’inerzia della partita, anzi. Mitrou-Long trova i suoi primi punti della partita, con una tripla che vuol dire nuovo vantaggio Brescia, un vantaggio che non verrà più messo in discussione. In chiusura di terzo quarto, Gabriel trova due triple che vogliono dire +7 prima degli ultimi 10′ (61-54). Sette punti consecutivi firmati da Moore e Laquintana consentono a Brescia di andare sul vantaggio in doppia cifra, con un allungo che Trieste non riesce a frenare. Nel finale, arrivano tre punti di Banks e Delia che consentono agli ospiti solamente di mitigare il distacco.

TABELLINO BRESCIA-TRIESTE (87-76)

BRESCIA: 18 Della Valle, 14 Moore, 13 Petrucelli, 13 Burns, 12 Cobbins, 9 Gabriel, 3 Mitrou-Long, 3 Laquintana, 2 Moss

TRIESTE: 23 Banks, 12 Konate, 11 Grazulis, 11 Delia, 6 Mian, 6 Campogrande, 5 Davis, 2 Deangeli