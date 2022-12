Scafati centra un clamoroso successo contro la Virtus Bologna, nella sfida valida come decima giornata della Serie A1 2022/2023 di basket. Partita di grandissimo cuore per la formazione neopromossa allenata da coach Caja, che sorprende i padroni di casa costringendoli alla prima sconfitta stagionale in campionato: termina 77-84.

LA PARTITA – Dopo le primissime schermaglie, Scafati trova il primo, sorprendente, allungo sul 10-16 con un Okoye subito protagonista. Il ritorno delle Vu Nere con Hackett e Shengelia, però, è veemente, tanto che il tabellone a fine primo quarto dice 22-18. Sembra poter essere il preludio ad una partita più “comoda” per gli uomini di coach Scariolo, ma gli ospiti dimostrano di crederci davvero, trascinati anche da Logan e Lamb. Insieme ad Okoye, sono loro due a guidare i loro compagni ad un vantaggio che tocca addirittura il +14, fino al 30-41 all’intervallo lungo. La Virtus torna rapidamente sotto la doppia cifra di svantaggio, ma non riesce ad avvicinarsi troppo, perché Logan, Lamb e Stone sono bravi a trovare la via del canestro nei momenti caldi. Mannion e Hackett sono tra i protagonisti del quarto quarto, in cui sembra potersi concretizzare la rimonta dei virtussini, che però si fermano al 75-76. Poi, un parziale da 0-7 negli ultimi due minuti rende ufficiale l’impresa di Scafati sul campo della Virtus Bologna.