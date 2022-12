Basket, Serie A1 2022/2023: Venezia vince ancora, Sassari ko 86-76

La cronaca e il tabellino di Umana Reyer Venezia-Banco di Sardegna Sassari 86-76, match valido per la dodicesima giornata della Serie A1 2022/2023. Al Taliercio arriva la terza vittoria consecutiva per i padroni di casa, che si rilanciano così nella corsa ai playoff. Mitchell Watt è il miglior marcatore dell’Umana con 22 punti, ma importanti anche i 12 punti e 6 assist di Marco Spissu e la doppia doppia di Derek Willis. A Sassari non bastano i 16 punti di Chris Dowe, il migliore tra gli ospiti.

La cronaca – In avvio di partita Sassari parte forte dall’arco, con le triple di Robinson e Kruslin che valgono il 9-4 in favore dei sardi. Venezia reagisce con Spissu e Willis portandosi anche in vantaggio sul 18-14, ma poi arriva un parziale di sette punti di Sassari grazie a Kruslin e Bendzius che consente alla Dinamo di chiudere in vantaggio il primo quarto. In avvio di secondo quarto gli ospiti toccano anche il +7 (21-28), salvo poi rimanere a secco di punti per oltre quattro minuti. Bramos e Watt riportano così avanti Venezia, che si porta sul 38-35 grazie alla tripla di Granger. Le due squadre vanno però all’intervallo lungo in perfetta parità, con il canestro di Dowe nei secondi finali che vale il 39-39.

Al ritorno in campo entrambe le squadre impiegano qualche minuto a carburare, con percentuali basse in avvio di terzo quarto. Watt prova a spingere Venezia, ma Bendzius firma il nuovo vantaggio ospite sul 49-50. Nel finale di periodo si accende però Parks, che prima firma l’assist per Tessitori poi segna la tripla che permette ai padroni di casa di iniziare gli ultimi dieci minuti in vantaggio 61-53. Nel quarto quarto la Reyer arriva al +9 (69-60), Sassari prova a tornare sotto ma la Reyer riesce a gestire il vantaggio e controllare senza particolari patemi fino alla sirena finale.

Il tabellino

Umana Reyer Venezia: Spissu 13, Freeman 6, Bramos 6, Willis 12, Tessitori 4, Parks 8, De Nicolao, Granger 15, Chillo, Chapelli, Vanin, Watt 22.

Banco di Sardegna Sassari: Jones 6, Robinson 11, Dowe 16, Gandini 4, Bendzius 12, Pisano, Kruslin 10, Devecchi 2, Chessa 2, Stephens 3, Raspino, Diop 10.