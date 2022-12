Basket, Serie A1 2022/2023: Varese batte Trieste all’over time per 104-99

L’Openjobmetis Varese si complica tremendamente la vita ma esce vincitrice dall’undicesima giornata della Serie A1 2022/2023 di basket. I lombardi sconfiggono in casa Trieste ma solamente dopo un over time con il punteggio finale di 104-99. Tanta paura per i padroni di casa, che iniziano l’ultimo periodo con tredici punti di vantaggio salvo poi subire la clamorosa rimonta della formazione ospite. Nei cinque minuti decisivi, però, Ross, miglior realizzatore dei suoi con 27 punti, fa la differenza con una tripla pesantissima e delle gite immacolate in lunetta. Gran partita anche per Markel Brown (20 punti). Per i veneti, invece, è ottima la prestazione di Bartley (28 punti), uno dei principali fautori della rimonta triestina nell’ultimo periodo. Di seguito il recap della partita.

IL MATCH – L’inizio del primo quarto è molto equilibrato. Negli ultimi tre minuti sale in cattedra De Nicolao che, con una tripla e altre giocate molto utili, permette a Varese di operare il primo strappo (22-16). I padroni di casa spingono e, dopo i primi dieci minuti di gioco, sono già avanti di dieci lunghezze (26-16). Nel secondo quarto l’Openjobmetis provano già a dare una spallata alla gara ma Trieste non molla e si mette lì provando a rintuzzare il gap di svantaggio. Dopo essere stati sotto abbondantemente oltre la doppia cifra, gli ospiti allo scoccare dell’intervallo sono indietro di nove punti (47-38).

Il terzo quarto è sempre all’insegna dell’attacco varesino, che soprattutto nel finale si scatena e chiude davanti di tredici punti con la tripla di Woldetensae a pochi secondi dalla fine del periodo (72-59). Nell’ultimo quarto Trieste mette in atto una rimonta clamorosa e nel finale sfiora la vittoria. A dieci secondi dalla fine, però, Markel Brown leva le castagne dal fuoco per la sua squadra trovando un insperato aggancio (88-88). All’over time si gioca punto a punto. A fare la differenza è Ross, che mette una tripla decisiva e chiude la pratica ai liberi per il 104-99 finale.