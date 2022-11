Basket, Serie A1 2022-2023: Varese batte Scafati 93-101, cronaca e tabellino

Pallacanestro Varese batte Scafati Basket per 93-101 nella sfida valida per la sesta giornata della Serie A1 2022/2023 di basket, portando a casa un’altra vittoria in campionato. Il miglior marcatore della partita è Doron Lamb, il quale mette a segno 29 punti, che non bastano però per regalare la vittoria a Scafati.

Il match parte fortissime, con entrambe le fazioni che attaccano, mettendo a segno tantissimi canestri. Sugli scudi Lamb che, grazie ai suoi punti, fa chiudere in vantaggio il primo quarto sul 33-31. Nel secondo quarto la situazione cambia e si ribalta, con gli ospiti che recuperano e allungano sugli avversari, mettendo a segno quasi il dopppio dei punti avversari nei 10 minuti. Si va negli spogliatoi con il risultato di 48-59.

Terzo quarto che invece vede Scafati tornare su e recuperare qualche punto per il rush finale. Varese perde infatti 3 punti dagli avversari, iniziando gli ultimi 10 minuti sul 68-76, con 8 punti di distanza. Qui cambia poco lo spartito della gara. Con Varese che, agevolmente, fa scorrere velocemente il cronometro tenendo il pallone e facendo correre Scafati, anche se i padroni di casa non mollano mai ed, anzi, fanno lo stesso numero di punti, ma non basta per ribaltare la gara. Vittoria importante per gli ospiti, che trovano un’altra vittoria in campionato. Risultato finale 93-101.

IL TABELLINO

SCAFATI-VARESE 93-101 (33-31, 15-28, 20-17, 25-25)

SCAFATI: Lamb 29, Thompson 12, Pinkins 12, De Laurentiis 0, Landi 0, Rossato 14, Henry 7, Monaldi 0, Ikangi 0, Morvillo 0, Stone 5, Logan 14.

VARESE: Ross 4, Woldetensae 9, De Nicolao 9, Librizzi 0, Virginio 0, Ferrero 3, Brown 9, Caruso 23, Owens 12, Johnson 19.