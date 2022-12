Basket, Serie A1 2022/2023: Trieste torna alla vittoria, super Bartley affonda Trento

Trieste batte Trento nella sfida valida per la dodicesima giornata di Serie A1 2022/2023 di basket. Vittoria molto importante per gli uomini di coach Legovich, che trovano così due punti fondamentali in ottica salvezza, ritrovando la vittoria dopo due sconfitte consecutive. Gli uomini di coach Molin, invece, si fermano subito dopo la bella vittoria della scorsa settimana contro l’Olimpia Milano: 74-68 il risultato finale. Sugli scudi Bartley, che sfiora la doppia doppia (24 punti e 9 rimbalzi), meritandosi la palma di top scorer battendo Flaccadori (21 punti) in volata.

LA PARTITA – I padroni di casa inaugurano il match con le triple di Davis e Bartley, poi un fase frenetica vede le due squadre sbagliare molti canestri; Forray in contropiede segna il primo vantaggio Trento (12-13), ma è Trieste a chiudere il primo quarto in vantaggio, con Campogrande dall’arco (20-17). Dopo la parità sul 21-21, Trieste allunga con quattro punti di Spencer e il canestro di Ruzzier (27-21), toccando anche il +7 (33-26); il finale di frazione vede molti tiri liberi, visto che entrambe le squadre hanno esaurito il bonus falli, e si va all’intervallo lungo con il doppio possesso di vantaggio per Trieste (44-39).

Trieste rientra dagli spogliatoi trovando il +9 con Spencer e Bartley, mentre Trento si sblocca dopo diversi minuti con la tripla di Flaccadori (48-42). Le triple di Forray e il gioco da tre di Atkins permette a Trento di realizzare il parziale che vuol dire ennesima parità, che diventa +1 Trieste con l’1/2 di Davis (57-56). L’avvio di ultimo quarto è ancora una volta favorevole a Trieste, tanto che il risultato a metà parziale è di 69-62, con il duello tra Crawford e Spencer. Flaccadori prova a rianimare i suoi (70-67), ma negli ultimi minuti subentra la tensione del momento, con tanti errori da entrambe le parti, e anche qualche palla persa. Si arriva così al fallo che Lockett è costretto a spendere su Bartley: 1/2 e rimbalzo offensivo di Spencer, che si prende un altro fallo e in lunetta chiude i conti facendo 2/2.