Basket, Serie A1 2022/2023: Sassari doma Napoli con Jamal Jones mattatore

Sassari conferma la bella prestazione contro Tortona e batte Napoli nella sfida valida come undicesima giornata della Serie A1 2022/2023 di basket. Ottima prestazione da parte degli uomini di coach Bucchi contro una squadra che non ha mai mollato, pagando, però, un secondo quarto davvero negativo, che ha compromesso un match comunque con diversi spunti interessanti. 86-69 il risultato finale, i sardi salgono a 10 punti in classifica.

LA PARTITA – Pochi secondi e la squadra di casa trema per le condizioni di Jamal Jones, che si accascia a terra tenendosi una caviglia, prima di uscire zoppicante. Paura che passa dopo pochi minuti, visto che lo statunitense sarà in grado non solo di tornare in campo, ma anche di vestire il ruolo di assoluto trascinatore con 28 punti, di cui 18 solo nel primo tempo. La partita è molto viva fin dalle prime battute, con tanto atletismo e cambi di fronte, e anche diversi errori al tiro. Napoli tocca il +3, ma è Sassari a chiudere il primo quarto in vantaggio (22-18).

Tra primo e secondo parziale, Jones ne segna tre di fila, e sigla il +8 (26-18). L’errore evidente di Michineau costa la palla persa a Napoli e il contropiede finalizzato da Diop per il primo vantaggio in doppia cifra per il Banco (30-20). Il tentativo di rimonta di Napoli con cinque punti di fila viene subito smorzato dal solito Jones con due canestri consecutivi. Il distacco diventa ancora più ampio nell’ultimo minuto di primo tempo, con la tripla di Bendzius e l’1/2 di Diop. Il tabellone dice 43-28 all’intervallo lungo.

I primi scampoli di ripresa vedono un ritmo tornato alto da parte di entrambe le squadre, con Napoli che spinge per provare a rosicchiare punti, ma Sassari non si fa sorprendere e risponde colpo su colpo. Gli otto punti consecutivi di Howard rappresentano, di fatto, l’ultima fiammata dei partenopei, che toccano il -9 (56-47) ma tornano a subire con la tripla di Bendzius e i canestri del solito Jones, che tra terzo e quarto quarto realizza altri 7 punti. Nei minuti finali, il numero 0 del Banco si aggiudica anche la doppia doppia toccando quota 10 rimbalzi.