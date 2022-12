Basket, Serie A1 2022-2023: Sassari batte Tortona 79-82, cronaca e tabellino

Banco di Sardegna Sassari batte Bertram Yachts Derthona Tortona per 79-82 nella sfida valida per la decima giornata della Serie A1 2022/2023 di basket, portando a casa un’altra vittoria in campionato. Il miglior marcatore della partita è Gerald Robinson, il quale mette a segno 16 punti, che regalano la vittoria a Sassari.

Il match parte forte, con entrambe le fazioni che attaccano, mettendo a segno diversi canestri. Sugli scudi Robinson che, grazie ai suoi punti, fa chiudere in vantaggio il primo quarto sul 16-21. Nel secondo quarto la situazione cambia e i padroni di casa prendono in mano il match, ma riescono a segnare soltanto 3 punti in più dei lombardi. Si va negli spogliatoi con il risultato di 38-40.

Terzo quarto che invece vede le due squadre equilibrarsi nuovamente, con Sassari che però non molla nonostante un Tortona più straripante e che mangiucchia dei punticini. In questi 10 minuti mettono infatti a referto ben 41 punti, divisi in 21 per la squadra di casa e 20 per gli ospiti, iniziando gli ultimi 600 secondi su, 59-60. Qui Sassari decide la gara. Dopo una partenza complicata, Robinson e compagni iniziano ad inanellare canestri, con uno Bendzius ispirato, che chiude anche il match. Vittoria importante per i sardi, che trovano un’altra vittoria in campionato. Risultato finale 79-82

TORTONA-SASSARI 79-82 (16-21, 22-19, 21-20, 20-22)

TORTONA: Christon 14, Mortellaro 0, Candi 2, Tavernelli 0, Filloy 8, Severini 11, Harper 14, Daum 10, Cain 4, Radosevic 8, Macura 8, Filoni.

SASSARI: Jones 7, Robinson 16, Dowe, Kruslin 12, Gandini 0, Devecchi 0, Treier 8, Chessa 0, Bendzius 12, Gentile 2, Diop 4, Stephens 8.