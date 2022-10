Il risultato con cronaca e tabellino di UNAHOTELS Reggio Emilia-Happy Casa Brindisi 92-78, match della quinta giornata della Serie A1 2022/2023. Al PalaBigi Reggio Emilia torna alla vittoria dopo tre sconfitte consecutive, al termine di una partita che ha visto i padroni di casa in controllo fin dal secondo quarto. Michele Vitali ha trascinato i suoi con 20 punti, mentre i 14 punti di Bowman non sono bastati a Brindisi per evitare la terza sconfitta del suo campionato.

La cronaca – Dopo i primi possessi più guardinghi, il primo quarto si gioca su ritmi altissimi e percentuali davvero notevoli. Entrambe le difese faticano a prendere le misure agli avversari, Anim è molto pimpante per Reggio Emilia ma Brindisi risponde presente con Mezzanotte. Nessuna delle due squadre riesce ad allungare e dopo i primi dieci minuti è parità sul 27-27. Nel secondo quarto ovviamente arriva qualche errore in più al tiro, ma è soprattutto Reggio Emilia a continuare a sviluppare gioco e trovare canestri pesanti. La tripla di Strautins vale il +5, Brindisi rientra ma nel finale di primo tempo cede sotto i colpi di Anim e Vitali che portano i padroni di casa in vantaggio 53-42 all’intervallo lungo.

Nel terzo quarto proseguono le difficoltà di Brindisi, che si aggrappa a Perkins per cercare di rimanere in partita ma continua a subire troppo le iniziative dei padroni di casa. Reggio Emilia inizia l’ultimo quarto in vantaggio di 12 punti (71-59) e in apertura di periodo conclusivo ci pensano Vitali e Cinciarini a far scorrere i titoli di coda. Brindisi tocca anche il -20 prima di rientrare parzialmente negli ultimi scampoli di partita fino al 92-78 conclusivo.

Il tabellino

UNAHOTELS Reggio Emilia: Robertson 6, Hopkins 8, Vitali 20, Cinciarini 10, Olisevicius 7, Funderburck, Anim 11, Reuvers 17, Cipolla, Strautins 12, Stefanini 1, Diouf.

Happy Casa Brindisi: Burnell 13, Reed 10, Bowman 14, Mezzanotte 9, Perkins 12, Etou 5, Manfredi, Mascolo 11, Bocevski, Riismaa, Bayehe 4.