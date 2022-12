Basket, Serie A1 2022/2023: Pesaro vince in casa contro Varese 101-93

Pesaro soffre ma vince contro Varese 101-93 nella decima giornata di Serie A1 2022/2023 al termine di un match combattutissimo dall’altra intensità offensiva. Si scontrano i due attacchi migliori del campionato. A testimoniarlo la grande mole di tiri da tre tentati da entrambe le parti, 20/26 per Pesaro e 22/29 per Varese. Non bastano a Varese le prestazioni scintillanti di Brown e Johnson, che combinano 58 punti, per evitare la scontitta. Moretti e Mazzola trascinano la squadra di Repesa con 22 e 17 punti. In classifica Pesaro aggancia Varese al 5° posto in classifica con 6 vittorie e 4 sconfitte.

Primo quarto spumeggiante con entrambe le squadre che vanno subito in bonus e tirano tanto da tre chiudendo in parità i primi 10 minuti 27-27. Sponda Varese domina Johnson con 11 punti e 3/3 dall’arco. Bene Charalampopoulos e Cheatham per Pesaro con 6 e 5 punti. Buone percentuali per sia per i padroni di casa, 53% dal campo sporcato con 10 tiri da tre tentati, sia per gli ospiti, 50% dal campo e 6 triple tentate.

Nel secondo quarto domina Pesaro che non sbaglia più da tre e con un parziale di 13-0 sale 50-38 chiudendo il quarto con 32 punti messi a referto. Iniziano a calare le percentuali di Varese dal campo che prova a limitare i danni andando all’intervallo lungo sotto di 15 punti 59-44. Moretti trascina la squadra di coach Repesa con 4 triple a segno nel secondo periodo a cui si aggiungono i 7 di Cheatham. Brown tiene in piedi Varese segnando 11 dei 17 punti messi a referto dalla squadra di Brase.

Nel terzo quarto si continua a tirare da tre con insistenza con squadre che vanno al quarto quarto sul punteggio di 82-74. Varese riesce ad accorciare dopo essere scesi a quasi 20 punti di svantaggio. Ancora bene Moretti per Pesaro con altri 10 punti. Partita stratosferica di Brown che segna 16 punti nel terzo periodo tenendo in piedi gli ospiti.

Varese tenta il recupero nell’ultimo quarto. Pesaro tiene e continua a martellare dalla lunga distanza tenendo lontana gli ospiti. Proprio quando il match sembra indirizzato verso i padroni di casa, la squadra di Brase trova le ultime energie per rientrare in partita tornando a -3 a 2 minuti dalla fine. Pesaro non trema e riesce a reggere agli assalti di Varese vincendo 101-93.