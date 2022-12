Basket, Serie A1 2022/2023: Milano domina in casa contro Reggio Emilia

Milano vince facile 81-63 contro Reggio Emilia nella decima giornata di Serie A1 2022/2023. La squadra di Messina offre un’ottima prestazione offensiva dominando l’incontro dall’inizio alla fine senza particolari difficoltà. Quattro giocatori in doppia cifra sia per l’Olimpia che per Reggio. Fanno la differenza le seconde linee dei padroni di casa. Non bastano i 13 di Anim e Oliseivcius a evitare la quinta sconfitta in fila per la squadra di coach Sakota, arrivato in sostituzione di Menetti pochi giorni fa, che scivola in ultima posizione in campionato. Milano aggancia Bologna in testa alla classifica in attesa del match della Virtus che sfiderà Scafati in casa.

Primo quarto combattuto nelle prime fasi con le squadre che fanno fatica a trovare la via del canestro. Milano entra in partita prima e inizia a alzare le percentuali sia dalla media distanza, 50% da due, che dall’arco, 40% da tre, chiudendo il primo periodo avanti di 8 punti 21-13. Reggio continua a faticare in fase offensiva, peggior attacco del campionato, e tira con il 27% da due e il 16% dalla lunga distanza.

Nel secondo quarto aumenta l’intensità della partita e salgono le percentuali al tiro Reggio Emilia, 43% dal campo e 37% dall’arco per la squadra di Sakota, che si riavvicina a Milano fino ad arrivare al -1 sul 28-27. I ragazzi di Messina rispondono alla reazione degli ospiti e, con un parziale di 15-6, vanno negli spogliatoi in vantaggio di 10 lunghezze 43-33. Per l’Olimpia bene Ricci e Luwawu-Cabarrot con 9 punti. Sponda Reggio stesse statistiche per Anim e Olisevicius che trascinano la squadra emiliana con 9 punti.

Ritmo alto anche nel terzo quarto con Vitali che mette a segno 7 punti in 2 minuti facendo riavvicinare Reggio a Milano. LA squadra di Messina attacca con pazienza e tira bene, 50% dal campo, trovando il massimo vantaggio di 12 lunghezze e chiudendo il terzo periodo sopra di quasi 20 punti sul 68 a 50. Bene Davies, che continua la sua ottima prestazione con altri 6 punti, e Mitrou-Long con 2 triple a segno. Vitali non basta a Reggio per restare in partita.

Milano controlla le operazioni nell’ultimo quarto. La squadra di Messina continua a giocare il suo basket utilizzando il quarto finale come allenamento per i prossimi match di Eurolega. Buone percentuali durante tutto il match per i padroni di casa che danno continuità alla striscia di vittorie in campionato vincendo 81-63.