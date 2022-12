Basket, Serie A1 2022/2023: Brindisi torna a vincere, battuta Venezia in casa

Brindisi batte Venezia in casa 75-63 al termine di un match combattuto deciso nei primi minuti dell’ultimo quarto di gioco. Reed trascina la squadra di Vitucci con 22 punti in tre quarti. Bene anche Mascolo con 14 punti 6 rimbalzi e 2 assist. Venezia le troppe palle perse, 19 contro le 9 di Brindisi, e subisce la terza sconfitta in fila in campionato. Non bastano alla squadra di De Raffaele i 14 punti di Freeman e un buon Spissu dalla panchina con 9 punti 3 rimbalzi e 4 assist. Reed e compagni agganciano in classifica Venezia a 8 punti andando ad occupare l’ultima posizione buona per i playoff. Nella prossima giornata Brindisi andrà in trasferta a Trieste, match in programma domenica 11 dicembre alle 20. Venezia ospiterà Brescia sabato 10 dicembre alle 19.

Primo quarto dominato da Brindisi che dopo aver subito il primo canestro piazza un parziale di 15 punti a 2 chiudendo i primi 10 minuti 17-6. Discrete percentuali per la squadra di Vitucci, 41% al tiro, che bastano per staccare una Venezia dalle percentuali disastrose, 23% al tiro e 0/8 dall’arco. Tra le fila della squadra pugliese bene Reed con 8 punti. Per la Reyer solo 4 punti di Parks e 2 di Tessitori.

Venezia entra in partita e domina il secondo quarto. La squadra di De Raffaele trova fiducia al tiro soprattutto dalla lunga distanza, 7/8 da tre, recuperando lo svantaggio della prima frazione andando negli spogliatoi sotto di 2 punti 31-29. Freeman e Spissu trascinano Venezia rispettivamente con 14 e 6 punti, a cui il playmaker sardo aggiunge 3 rimbalzi e 4 assist. Mascolo tiene in piedi Brindisi realizzando 5 dei 14 punti della sua squadra.

Nel terzo quarto Brindisi allunga subito con Reed che mette a segno 8 punti in 2 minuti e porta Brindisi sul +8 41-33. Venezia riesce a riavvicinarsi e a rimanere in scia dei padroni di casa chiudendo il terzo periodo in svantaggio di 5 punti sul 52-47. Reed domina il match e trascina Brindisi con 14 punti. Venezia paga carissimo le 7 palle perse nel solo terzo quarto.

Nei primi minuti dell’ultimo periodo le seconde linee di Brindisi regalano alla squadra di Vitucci il massimo vantaggio, 12 punti sul 61-49, che chiude il match anticipatamente. Reed e compagni amministrano la seconda parte del quarto quarto e battono Venezia 75 a 63.