Brindisi batte Trieste 83-66 fuori casa nella decima giornata di Serie A1 2022/2023. Perkins top scorer del match con 16 punti messi a referto in tre quarti. Non bastano a Trieste per evitare la sconfitta gli 11 punti di Davis e i 10 di Bartley. Seconda vittoria in fila per la squadra di Vitucci dopo il successo casalingo contro Venezia che aggancia Brescia ai margini della zona playoff con 5 vittorie e 5 sconfitte. Trieste si ferma dopo la vittoria contro Reggiana. La squadra di Legovich rimane in terzultima posizione con 3 vittorie e 7 sconfitte.

Parte meglio Trieste nel primo quarto. La squadra di Legovich si porta subito avanti 13-8 mantenendo il vantaggio accumulato nell’inizio del periodo per chiudere i primi 10 minuti avanti di 4 punti 20-16. Nei padroni di casa bene Davis con 5 punti, 1 rimbalzo e 2 assist. Brindisi resta in scia grazie ai 5 punti di Reed e Burnell.

Nel secondo quarto la squadra di Vitucci entra in partita e alza il livello della sua pallacanestro. Perkins trascina la squadra pugliese con 11 punti solo nel secondo periodo. Bene Burnell e Mascolo che permettono agli ospiti di andare all’intervallo lungo in vantaggio 34-39. Gaines tiene in piedi Trieste mettendo a segno 7 dei 14 punti della sua squadra nel secondo quarto.

Brindisi continua a giocare meglio nel terzo quarto trascinata da Perkins, 16 punti a fine periodo, e Mescolo, 10 punti a referto, che aiutano la squadra di Vitucci ad andare agli utlimi 10 minuti avanti di 7 sul 51-58. Trieste, in visibile calo dopo un buon primo tempo, viene tenuta a galla da Davis e Bartley, rispettivamente 11 e 10 punti in totale. Match che sembra ben indirizzato verso Brindisi.

Gara che segue il filone dei quarti precedenti con gli ospiti che dilagano nell’ultimo periodo mettendo in ghiaccio il match allungando a +13 dopo pochi minuti sul 54-67. Trieste prova un rientro disperato ma viene respinta da Brindisi che trova il massimo vantaggio a 3 minuti dalla fine, +14 sul 58-72. Le due squadre non hanno più niente da dire al match, che termina 66-83 per Brindisi.