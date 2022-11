Nella sfida valida come settima giornata della Serie A1 2022/2023 di basket, Brescia supera Tortona con il punteggio di 83-68. Gli uomini di coach Magro si riscattano dopo tre sconfitte di fila ed ottengono un prezioso successo in un inizio di stagione in salita. Sconfitta la squadra di coach Ramondino, che subisce il secondo k.o. consecutivo (dopo cinque vittorie in altrettanti match) e deve dire addio al secondo posto. Il miglior realizzatore della serata è Amedeo Della Valle con 24 punti segnati.

LA CRONACA – Primo quarto altalenante, che vede inizialmente avanti Tortona e con il passare dei minuti emergere Brescia. La squadra di casa, sotto 4-10, inanella un parziale di 18-2 e ribalta completamente l’inerzia della frazione, mettendo in discesa la sfida. Spiccano le due preziose triple di John Petrucelli, che incrementano il vantaggio per Brescia. Dopo i primi 10′, la squadra di casa è avanti di sei lunghezze. Nel secondo quarto, il copione non cambia ed è ancora Brescia a fare la partita, trascinata da un ispirato Amedeo Della Valle. La squadra ospite tenta di reagire, ma fatica a tenere il passo degli avversari e torna negli spogliatoi all’intervallo sotto di 11.

Quando le squadre tornano sul parquet per la ripresa, all’improvviso cambia tutto. Brescia non riesce più a segnare e fatica anche in fase difensiva; gli ospiti ne approfittano e, beneficiando di questo passaggio a vuoto dei ragazzi di coach Magro, si portano dal -13 al -2. Con la stessa rapidità con cui hanno dilapidato il vantaggio, però, i padroni di casa lo riacquisiscono e tornano avanti nel segno di Della Valle. Con gli ultimi 10 minuti da giocare, Brescia conduce 61-51. Infine, nella frazione finale, la squadra di casa amministra il vantaggio senza correre grossi rischi e fa sua la vittoria.

BRESCIA: Della Valle 24, Cournooh 14, Petrucelli 12, Gabriel 9, Akele 6, Odiase 6, Massinburg 4, Cobbins 4, Burns 2, Laquintana 2, Moss N.E., Tanfoglio N.E.

TORTONA: Macura 14, Daum 13, Severini 11, Christon 10, Filloy 9, Radosevic 6, Harper 5, Candi 0, Tavernelli 0, Mortellaro 0, Filoni N.E., Errica N.E.