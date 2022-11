Basket, Serie A1 2022/2023: Bartley e Spencer guidano Trieste al successo su Sassari

Pallacanestro Trieste batte Banco di Sardegna Sassari per 75-69 nella sfida valida come sesta giornata della Serie A1 2022/2023 di basket. Per la squadra allenata da Legovich è la seconda vittoria in sei gare, e raggiunge in classifica proprio Sassari, anch’essa ferma ad un record di due successi e quattro sconfitte. Fondamentali le prestazioni di Frank Bartley e Skylar Spencer.

LA PARTITA – Inizio promettente per la squadra di casa, che va subito sul 6-0 e termina il primo quarto in vantaggio di sette lunghezze. La forbice aumenta nei primi minuti del secondo, quando Pacher e Bartley guidano un allungo fino al +14 sul 29-15. A questo punto Sassari è brava a rientrare un po’ alla volta, senza parziali clamorosi. Ma all’intervallo si ritrova sotto solamente di quattro punti.

Al ritorno sul parquet però è sempre Trieste che sembra avere quel qualcosa in più. Nella terza frazione si scaldano le mani dei tiratori, e si rivede la doppia cifra di vantaggio grazie a un paio di tiri dall’arco di Frank Gaines. Gli ospiti però non mollano mai, aprono il quarto finale con un parziale di sei a zero firmato dai canestri di Gentile e Jones e da un paio di liberi di Diop. I friulani tornano sul +10 su una tripla di Campogrande, al quale però risponde immediatamente Robinson. Sassari rientra fino al -4 ma prima una tripla di Bartley, poi un rimbalzo d’attacco con canestro di Spencer chiudono di fatto il match.

IL TABELLINO

TRIESTE-SASSARI 75-69 (23-14, 25-20, 19-12, 18-23)

TRIESTE: Gaines 10, Pacher 11, Davis 9, Spencer 19, Bartley 20, Bossi 0, Rolli 0, Deangeli 0, Ius 0, Campogrande 4, Vilder 2, Lever 0.

SASSARI: Jones 11, Robinson 14, Bendzius 13, Gentile 8, Diop 5, Kruslin 5, Gandini 0, Devecchi 1, Chessa 0, Raspino 0, Onuaku 10, Nikolic 2.