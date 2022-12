Basket, Serie A1 2022/2023: all’Olimpia Milano basta un tempo per domare Varese

Olimpia Milano batte Varese nella sfida valida per la dodicesima giornata di Serie A1 2022/2023 di basket. Una partita che ha visto la squadra di coach Messina spingere sull’acceleratore nella prima parte, sull’onda dell’entusiasmo dopo la straordinaria vittoria contro Monaco, per poi gestire nella seconda parte: 96-84 il risultato finale.

LA PARTITA – Milano parte forte con un parziale di 8-0 (10-6), e soprattutto si dimostra calda dall’arco, segnando un totale di 5/6 nella prima metà di primo quarto. Johnson e Ross dalla distanza in uscita da time out riportano Varese a contatto con i meneghini, che però rispondono con i giochi da tre di Hall e Hines. La frazione si chiude con il 2/2 di Luwawu-Cabarrot e il canestro di Caruso, con l’Olimpia Milano che fa segnare il record di punti segnati da una squadra in un solo quarto in questa prima metà di stagione (36-21). Varese soffre anche nel secondo quarto la fisicità degli avversari, che a metà parziale tocca anche il +23 (46-23). Le triple di Hall e Ricci permettono a Milano di andare all’intervallo lungo sul 57-32.

Il terzo quarto è quello che vede Varese tornare sui propri livelli, con 28 punti segnati e percentuali decisamente migliorate: la formazione di coach Legovich sembra anche poter accarezzare una clamorosa rimonta dopo la tripla di Woldetensae e il canestro in contropiede di Caruso (64-47). Ma la tripla di Baron e Baldasso, unitamente al gioco da tre di Mitrou-Long permettono a Milano di presentarsi agli ultimi dieci minuti avanti 82-60. Gli schemi saltano inevitabilmente nell’ultimo quarto, a partita ampiamente finita: l’Olimpia Milano supera le 20 palle perse, ma vede Davies firmare il suo nuovo record stagionale con 20 punti (con sette schiacciate) e 8 rimbalzi. Per la prima volta in stagione, Varese chiude con uno svantaggio in doppia cifra.