Basket, Serie A1 2021/2022: vittoria casalinga di Tortona, Sassari battuto 95-89

by Sofia Cioli

Paulius Sorokas, Tortona 2017-2018 - Foto Archivio LNP

Grandissima vittoria della Bertram Derthona Tortona , che al PalaFerraris supera il Banco di Sardegna Sassari per 95-89 nella sfida valida per l’ottava giornata della Serie A1 2021/2022 di basket. Primo tempo molto equilibrato e leggermente a favore degli ospiti, ma nel terzo quarto i padroni di casa firmano ben 40 punti e allungando ancora nell’ultimo parziale mantenendo il vantaggio nonostante un tentativo di recupero degli avversari sul finale.

COME VEDERE TUTTE LE PARTITE IN DIRETTA TV E STREAMING

RISULTATI E CLASSIFICA REGULAR SEASON

LA PARTITA – Gentile apre il match e Sanders risponde (3-3). Primo quarto combattuto fino al 9-9, quando Sassari ha iniziato a scappare via con Mekowulu , Battle e Diop sul 9-14. Filloy reagisce segnando una tripla e accorciando sul 12-14, ma Battle allunga ancora. Una tripla di Daum chiude poi il primo parziale sul 15-16. Nuovo massimo vantaggio per gli ospiti a metà del secondo quarto con una tripla di Logan (20-27), ma subito splendida reazione di Tortona che trova il sorpasso con Macura sul 29-28. Cain allunga successivamente sul 35-30, ma prima Brunnel e poi un capolavoro di Mekowulu riportano il punteggio in parità sul 35-35. Severini e Logano chiudono il secondo quarto sul 38-38 con due triple.

Ritmi completamente diversi dopo l’intervallo, con un parziale di 40-28 nel terzo quarto in favore della squadra di casa. E’ parità e grande battaglia fino al 53-53, quando Tortona mette a segno ben undici punti consecutivi volando sul 64-53 con Macura e Cain. I ragazzi di Ramondino sono inarrestabili e sul finale trovano il nuovo massimo vantaggio con Cannon (73-60) chiudendo il terzo quarto sul 78-66. Niente da fare per Sassari in un ultimo quarto più equilibrato. I padroni di casa riescono a difendere il vantaggio allungando addirittura sul +17 con una tripla di Tavernelli (88-71). Tentativo di recupero da parte degli ospiti che nella parte finale hanno raggiunto la distanza di due possessi dagli avversari, ma è Tortona a conquistare la vittoria