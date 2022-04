Basket, Serie A1 2021/2022: Virtus Bologna a valanga su Treviso, finisce 113-76

by Antonio Sepe

Milos Teodosic - Foto profilo ufficiale Facebook Virtus Bologna

A senso unico l’anticipo della 29^ giornata della Serie A1 2021/2022 di basket. La Virtus Segafredo Bologna ha infatti asfaltato la Nutribullet Treviso con un sonoro 113-76. Tutto facile per le vu nere, che hanno trovato agevolmente la via del canestro fin da subito, arrivando a mandare in doppia cifra ben 7 giocatori. Grazie a questa vittoria la squadra di Scariolo ipoteca il primo posto e ribadisce la propria forza in vista dei play-off.

CRONACA – Ottima partenza della Virtus, padrona del campo fin dal primo quarto. Emblematico il parziale di 11-0 in chiusura della prima frazione che sugella il +18. Nel secondo quarto Bologna arriva fino al +28, ma Treviso – ferito nell’orgoglio – reagisce e accorcia le distanze, andando al riposo sotto di 18. Per i padroni di casa, però, le cose non migliorano nella ripresa ed il terzo parziale si rivela un massacro. La Virtus Bologna fa letteralmente quello che vuole e sfonda il muro dei 30 punti di vantaggio. Con la partita ormai compromessa, nell’ultimo quarto le due squadre continuano a segnare ma di fatto si gioca quasi senza agonismo. La squadra di Scariolo si porta fino al +43, ma alla fine si accontenta di vincere di 37.

TABELLINO

TREVISO: Dimsa 16, Green 15, Bortolani 12, Sims 12, Jones 6, Russell 6, Akele 4, Jurkatamm 3, Chillo 2, Faggian 0.

VIRTUS BOLOGNA: Tessitori 17, Teodosic 16, Harvey 15, Jaiteh 14, Belinelli 13, Shengelia 11, Mannion 10, Cordinier 6, Hackett 5, Ruzzier 3, Weems 3, Ceron 0.