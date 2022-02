Basket, Serie A1 2021-2022: Varese batte Reggio Emilia 84-82, cronaca e tabellino

by Christian Poliseno

Jalen Jones - Foto Legabasket

Openjobmetis Varese batte UNAHOTELS Reggio Emilia per 84-82 nella sfida valida per la diciassettesima giornata della Serie A1 2021/2022 di basket, portando a casa un’altra vittoria in campionato. Il miglior marcatore della partita è Andrea Cinciarini, che mette a segno 27 punti, i quali non bastano per regalare la vittoria a Reggio Emilia.

Il match parte forte, con entrambe le fazioni che attaccano e mettono a segno diversi punti. Sugli scudi Ferrero che, grazie ai suoi punti, fa chiudere in vantaggio il primo quarto sul 16-26. Nel secondo quarto la situazione si ribalta, con i padroni di casa che recuperano gli ospiti. Si va negli spogliatoi con il risultato di 45-48.

Terzo quarto che invece vede più equilibrio, ma alla fine dei conti, con Reggio Emilia che rosicchia un altro punto agli ospiti. L’ultima frazione invece vede Reggio Emila tentare il tutto per tutto, ma la distanza non cambia. Risultato finale: 82-84.

IL TABELLINO

REGGIO EMILIA-VARESE 82-84 (16-26, 29-22, 22-21, 15-15)

REGGIO EMILIA: Thompson 8, Hopkins 9, Baldi Rossi 0, Strautins 10, Crawford 5, Colombo 0, Cinciarini 27, Johnson 5, Olisevicius 18, Bonacini 0, Diouf 0.

VARESE: Beane 3, Woldetensae 9, Sorokas 13, De Nicolao 13, Vene 23, Reyes 0, Librizzi 5, Virginio 0, Ferrero 4, Keene 14, Cane 0.