Basket, Serie A1 2021/2022: tutto facile per la Virtus Bologna contro Treviso

by Andrea Bellini

Alessandro Pajola - Foto Fiba.Basketball

Virtus Segafredo Bologna ottiene una comoda vittoria nel match giocato contro la Nutribullet Treviso Basket e valida per la 14esima giornata della Serie A1 2021/2022 di basket. Con un avvio deciso, gli uomini di Scariolo mettono subito in discesa il match. Quarta sconfitta consecutiva, invece, per i veneti, che non giocavano in campionato dal 27 dicembre e che hanno impiegato diverso tempo per entrare in partita, chiudendo comunque in crescendo: 84-66 il punteggio finale, con Belinelli top scorer con 17 punti, seguito a ruota da Weems e Alibegovic. Per gli ospiti, 15 punti di Bortolani e 14 di Imbrò.

CRONACA – Inizio col botto per la Virtus, che trova subito un parziale di 11-0 per portarsi sul 23-9 dopo i primi due punti di Mannion. Impatto strepitoso per gli uomini di Scariolo, che mettono subito il match in discesa. Mannion protagonista anche nel finale, quando serve con uno splendido filtrante il movimento di Cordinier, il quale la passa a Jaiteh per altri due punti facili in chiusura di primo quarto (29-13). Il match prosegue sugli stessi binari anche nel secondo quarto, con le Vu Nere che superano i 20 punti di vantaggio con Belinelli, servito ottimamente da Tessitori (41-20). Si andrà poi al riposo sul 45-25.

Bologna continua a spingere anche nel terzo quarto, sfiorando i 30 punti di vantaggio (64-38), con il parziale che si chiude sul 66-40. La partita rimane chiaramente in mano della Virtus, che controlla senza problemi l’ampio e rassicurante vantaggio, ma nell’ultimo parziale Treviso dimostra buona volontà, conscio che non si poteva chiedere molto di più a questa partita in queste condizioni. Imbrò e compagni terminano la partita con un parziale di 18-26 che fa morale.